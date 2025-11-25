中小微企業多元振興計畫明年編列109億 卓榮泰喊年年都會有

行政院長卓榮泰今天(25日)下午參加「本國銀行加強辦理中小企業放款方案20週年成果高峰會」，並在致詞時表示，明年中央政府總預算已針對中小微企業多元振興發展計劃編列新台幣109億元，且這項協助將「年年都會有」。但他也強調，目前預算仍躺在立法院，待審議通過才能執行，「目前還看不到那一天」，因為前面還卡著財劃法修法。

行政院長卓榮泰指出，以往金融業對中小企業有所質疑，對其放款成數、比例較低，但經過政府與銀行多年來努力，情況已有翻轉，現在金融業有65%放款比例集中在中小微企業。而過去一年多來，政府在穩定國內金融市場工作上也展現強勁力道，整合融資、信保、輔導等政策面，給予中小企業一條龍式服務。

廣告 廣告

卓榮泰表示，明年中央政府總預算的重點之一，就是由經濟部執行的中小微企業多元振興發展計劃，共編列109億元，且這項協助不但今年有、明年也會有，「年年都會有」。不過，他也無奈地說，目前預算仍躺在立法院，得待立法院審議通過後才能執行。他說：『(原音)對中小微企業的協助，政府永遠不會把他忽視掉，但重要的是這個中央政府總預算要能夠被立法院接受、審議通過，我們才能執行，那目前我還看不到那一天，因為這預算還躺在立法院，前面還卡一個財政收支劃分法，把中央的錢全部要拿走，那麼大一筆！留給中央的，我們還有能力做什麼？這實在是很大的一個質疑。』

卓榮泰強調他仍對國家未來充滿信心，認為人民的需求及聲音一定能夠影響國會，讓國會重視民生需求，希望明年中央政府總預算能夠順利審議通過，並審慎、合理執行相關計劃，讓中小微企業健全發展。他也期盼結合中小企業與高科技產業，再創金融奇蹟，讓台灣這個經濟日不落國能繼續在國際上取得關鍵領先地位。(編輯：沈鎮江)