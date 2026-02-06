中小微企業成果發表 卓揆與會

行政院長卓榮泰（右六）、經濟部長龔明鑫（右五）與出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕式的貴賓合影。（圖：中企署提供）

經濟部中小及新創企業署昨（六）日於臺北松山文創園區舉辦「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」，行政院長卓榮泰出席與會，表達對中小微企業振興發展的支持與關心。本次成果發表及展覽為期兩天，展示計畫執行一年來中企署協助中小企業數位轉型、淨零轉型及通路拓展的具體成果。經濟部表示，與會各界先進亦肯定中小企業是支撐我國經濟發展與就業的關鍵角色，政府也將持續並擴大協助業者應對全球挑戰。

經濟部長龔明鑫致詞表示，我國有一七一萬家中小企業，提供超過九百萬個就業機會，雖然單一企業規模不大，但匯聚起來是支撐臺灣經濟發展最穩定、最重要的力量，因此發展與照顧中小企業始終是政府施政的最優先事項。本計畫相關輔導與金融措施協助近廿五萬家企業，近期經濟部也啟動歲末關懷服務，將持續傾聽產業需求提供更多資源，邀請各界親臨展區，見證中小企業的創新實力與發展成果。

中企署指出，政府推動計畫過程中特別重視企業實際營運需求，透過產業輔導團一對一陪伴企業規劃轉型路徑，並聯合公協會、銀行、信保基金與聯輔基金，以「馬上辦服務中心」為窗口提供關懷，瞭解企業轉型及資金需求。

本次發表會以「頭家無限商機製造所」為主題，集結逾三八○家中小企業共同參與。在「AI基地」，體驗AI與物聯網技術如何進入製造、交通、食品與服務場域，從設備安全預測、製程優化到智慧客服與財務管理，協助企業降低營運風險、提升良率與服務效率；「永續好生意」呈現企業將循環材料、節能製程與供應鏈減碳轉化為市場機會的成果，包括以再生材料取代傳統塑料、智慧能源管理降低成本，以及協助上下游建立低碳供應鏈能力。

在「明日之星」展區，新創企業展示AI、IoT與智慧應用技術如何從研發走向商業化，包含裸視3D、無人機邊緣AI偵測技術、自主移動機器人等，可應用於遊戲娛樂產業、救災救援與倉儲物流；「通路全布局」呈現中小企業透過跨域合作、品牌整合與設計加值，將具地方特色的產品推向國內外通路市場；「城鄉好物」集結全國地方好物，展現最具溫度與在地特色的產品；「馬上辦服務中心」以即時與虛擬客服說明金融與輔導資源，企業亦可運用現場機台快速獲得數位轉型診斷與資源建議。