中居正廣白髮陪逛15年女友 爆性醜聞沉默400天首發聲

中居正廣除了最新身影曝光，也終於對外發聲。（翻攝網路）

53歲的中居正廣歷經性醜聞風暴後，從演藝圈引退約1年，被日媒《女性セブン》獨家直擊與交往15年的編舞家女友逛百貨公司，並且首度開口談及這些日子來的心路歷程；據估，這是他睽違400天後首度發聲。

據報，白髮的中居正廣不久前現身東京都內的一間知名百貨公司，女友則在他身旁緊貼依偎；宣布淡出螢光幕後，兩人有了更多的相處時間，男的情緒低落，女方在旁默默支持著他。雖然在戀人關係15年來也有起伏與分分合合，不過最終仍然走在一起。

當時跟拍記者上前向中居正廣搭話，他回：「你竟然認得出來啊，真厲害！」並聊起關於富士電視台、自己對抗病魔，以及重返演藝圈、結婚、與SMAP前成員的交流等等話題；看來悶了頗久的他，終於也有機會對外侃侃而談。

之前已有傳聞，中居正廣已經買下湘南一帶豪宅，也有人挖出他曾有回鄉生活打算，而且對外放話「總有一天會實現」；據悉，中居正廣早就已和15年女友同居，未來一起住在能看海的豪宅。

