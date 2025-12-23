中居正廣神隱1年爆癌症復發！性侵風波後行蹤成謎 日媒曝最壞可能

娛樂中心／綜合報導

現年53歲前SMAP隊長中居正廣，自去年捲入性侵女主播的重大醜聞後，宣布全面退出演藝圈，至今將近一年未曾公開露面，行蹤成謎始終備受外界關注。近日再度傳出關於的近況消息，有日本雜誌爆料指出，中居正廣疑似因身體不適頻繁進出醫院，傳出癌症再度復發，引發輿論熱議。

據日媒報導，中居正廣近來仍定期前往醫療院所接受追蹤檢查，然而前陣子一度出現身體不適狀況，讓身邊親友相當擔心。由於他在3年前曾因盲腸手術住院，在術後體重明顯暴瘦，當時外界就盛傳他疑似罹患大腸癌，如今再傳健康亮紅燈，也讓「癌症是否復發」傳聞再度甚囂塵上。

2023年中居正廣重返主持時，瘦成皮包骨模樣嚇壞眾人。（圖／翻攝自推特）

針對相關報導，中居正廣目前代理人態度相當低調，無論是身體狀況、是否復出，或未來動向，僅簡短表示「無可奉告」，皆未給出任何進一步說明。也讓外界更加難以判斷真實情況。

儘管退出藝能界後行事低調，但關於中居正廣「即將復出」的傳聞始終未曾停歇。部分業界人士曾私下透露，他並未完全放棄重返幕前的想法，只是時機與條件尚未成熟。目前醜聞陰影仍未散去、健康又似乎狀況頻頻，對曾經風光無限的國民主持天王而言，如今的沉寂與不確定，讓不少傑尼斯世代的粉絲們感到唏噓不已。

