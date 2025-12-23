中居正廣神隱1年爆癌症復發！性侵風波後行蹤成謎 日媒曝最壞可能
娛樂中心／綜合報導
現年53歲前SMAP隊長中居正廣，自去年捲入性侵女主播的重大醜聞後，宣布全面退出演藝圈，至今將近一年未曾公開露面，行蹤成謎始終備受外界關注。近日再度傳出關於的近況消息，有日本雜誌爆料指出，中居正廣疑似因身體不適頻繁進出醫院，傳出癌症再度復發，引發輿論熱議。
據日媒報導，中居正廣近來仍定期前往醫療院所接受追蹤檢查，然而前陣子一度出現身體不適狀況，讓身邊親友相當擔心。由於他在3年前曾因盲腸手術住院，在術後體重明顯暴瘦，當時外界就盛傳他疑似罹患大腸癌，如今再傳健康亮紅燈，也讓「癌症是否復發」傳聞再度甚囂塵上。
針對相關報導，中居正廣目前代理人態度相當低調，無論是身體狀況、是否復出，或未來動向，僅簡短表示「無可奉告」，皆未給出任何進一步說明。也讓外界更加難以判斷真實情況。
儘管退出藝能界後行事低調，但關於中居正廣「即將復出」的傳聞始終未曾停歇。部分業界人士曾私下透露，他並未完全放棄重返幕前的想法，只是時機與條件尚未成熟。目前醜聞陰影仍未散去、健康又似乎狀況頻頻，對曾經風光無限的國民主持天王而言，如今的沉寂與不確定，讓不少傑尼斯世代的粉絲們感到唏噓不已。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
阿信墜落舞台仍親口「致謝朱孝天」一句話讓5萬歌迷集體淚崩！
女團一次退出4成員不尋常！出道不到兩年急崩盤 官方說法遭質疑
僅運營5年！「美麗新宏匯影城」今天即刻停業 原因曝光全說了
獨家／昔決裂15年終於破冰！Toro合體小村解心結並肩作戰「他」揭露真相
其他人也在看
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 55
福原愛再嫁橫濱男又懷孕！ 前夫江宏傑「2個字」回應了
日本桌球名將福原愛接受日媒專訪，親口證實已在今年夏天與「雙不倫」的男主角「橫濱男」登記結婚，且已懷孕。對此，她的前夫、台灣桌球名將江宏傑以2個字回應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
陳都靈爆遭「燒臉獻祭」離世 走路「1怪狀」洩真實近況！
娛樂中心／江姿儀報導中國男星于朦朧9月墜樓身亡後，網路上至今流傳「獻祭」、「虐殺」等各種陰謀論，爆出不少中國娛樂圈黑幕。事後有人爆料，中國多位明星被盯上，其中32歲女星陳都靈遭傳為于朦朧後的第2人，還稱她受困遭虐、臉部遭人焚燒，還傳出她被獻祭已離世，甚至稱如今露臉的都是替身。雖然工作室已發聲否認，但陳都靈直播、公開露面的「詭異畫面」仍瘋傳。她昨（21日）出席活動走紅毯，行走狀態再度引發中國網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 17
林襄被爆冷凍、人氣雪崩 經紀人莉奈不忍回應了
近來隨著啦啦隊市場版圖變化，外界盛傳啦啦隊女神林襄工作量銳減、與經紀人鬧僵等傳聞。經紀人莉奈正式發聲回應，強調公司與藝人始終穩健前行，外界所謂「冷凍」、「失勢」並非事實。莉奈表示，從去年底起確實出現不少紛擾，但公司與李芷霖、林襄在每一項工作上依舊全力以赴，也持續獲得品牌主肯定。莉奈表示在韓流啦啦隊成自由時報 ・ 5 小時前 ・ 30
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 31
林襄爆與莉奈鬧僵「收入縮水數百萬」 經紀公司回應了
本刊獨家揭露林襄與經紀人莉奈因為帳目問題鬧僵，導致她有行無市，新聞曝光後經紀公司也回應表示「本著好聚好散的前提」，公司不表態是要給藝人留下安穩的下一步，雖與林襄關係不變，但聲明文中也首次提及禾羽解約，雙方的確有些爭執。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 9
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受
頒獎禮服遭潑墨？趙露思認有狀況：每次出來就有人心裡難受EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 11
福原愛再婚橫濱男！挺超巨孕肚現身 鬆吐現況：連我都驚訝
福原愛斷開江宏傑後距今已經4年，而她也將事業重心移往中國發展，沒想到今（22日）福原愛拋出震撼彈，證實再婚懷孕，對象正是過去被拍到的緋聞橫濱男，她挺超巨孕肚受訪時也鬆吐最新現況。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 27
獨家／余家昶遺孀悲痛憶亡夫 擲筊問是否「入祀忠烈祠」
為了阻擋張文，57歲的余家昶在北車以肉身阻擋兇嫌，卻遭砍傷送醫不治，遺孀強忍悲痛，現身處理後事，靈堂遺照也曝光。22日下午台北市社會局長也前往靈堂，提到捷運站紀念碑及入祀忠烈祠等問題，余太太只說，只希望能隨時看到老公，會擲筊問問他的意見，低調向社會大眾致謝。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 27
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
復出等時機／獨家！當醫師娘忙育兒 愷樂消失6年釋復出訊號
2020年捲入羅志祥感情風波後，「蝴蝶姐姐」愷樂以近乎人間蒸發的方式，從大眾視野中撤離。這1,000多個日子裡，她低調和醫師老公結婚，2年前透過社群驚喜宣布生子，生活恬淡而幸福。據悉，在朋友和粉絲的鼓勵下，她有了復出的念頭，並向本刊透露近況，這也是愷樂消失幕前6年來，第一次回應媒體。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 59
58歲王祖賢罕曬近照！自曝「新嗜好」 網讚美炸：聶小倩神韻依然在
58歲「永遠的小倩」王祖賢息影後到加拿大潛心修佛，並在溫哥華開設艾灸館。耶誕節將至，王祖賢今（23日）親自在社群網站分享近照，更透露「新嗜好」，讓粉絲相當驚喜。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 5
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 1 天前 ・ 1
張柏芝三胎都生兒子...竟遭大咖女星虧「全是賠錢貨」 本人8字回應了
香港女星張柏芝跟謝霆鋒離婚後獨自養育兩子，又於2018年秘密誕下一子。近來張柏芝也出席綜藝節目《一路繁花2》錄製，沒想到過程中被女來賓寧靜得知三胎全生兒子後，竟遭對方吐槽：「全是賠錢貨」，相關片段播出後，立刻掀起網友的議論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
蕭淑慎復刻「20年前爆乳戰袍」！東西半球全放送 49歲身材震撼全網
蕭淑慎過去3度染毒淡出演藝圈，近年正式復出並與小15歲的梁軒安結婚，2020年罹患十二指腸癌，隨後更轉移至肝臟，真實人生歷程宛如戲劇般起伏。曾以「金鐘爆乳」一戰成名的她，近日復刻當年激辣紅毯戰袍，只見現年49歲的她臉蛋、身材保養得宜，大方放送東西半球，震撼大批網友。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 17
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 56
陳仙梅減齡演出挨轟 花十多萬醫美維修
八點檔女星陳仙梅今（22日）現身民視《豆腐媽媽》記者會，50歲的她演媽多年，這次在新戲要叫自己小兩歲的演員潘奕如「媽媽」，不諱言演員名單出來後在網路上被攻擊，「說我塞了多少錢，剛開始真的沒辦法接受。」她為此花了十多萬醫美並且積極瘦身，無奈說：「我盡力了！」鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 13
獨家／丟丟妹心臟痛急診 打嗎啡全身紅腫險休克
丟丟妹近日消失直播多日，據查是他上週因心臟部位劇烈疼痛，一向好勝的她，竟痛到大哭，男友趕緊帶她急診送醫，送醫後為了止痛打嗎啡無效，還出現嚴重過敏反應，她長年過勞，也因此緊急安排檢查。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 17