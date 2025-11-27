中層公寓興建放寬單樓梯 聖荷西允評估可行性 引發正反爭議
為因應日益嚴峻的住房短缺，聖荷西市正朝向可能重塑城市住宅設計規範的方向邁出第一步。市議會近期批准一項研究，將評估是否放寬長期要求—三層以上公寓必須設置兩座樓梯—並允許興建最高六層樓的單樓梯公寓。這項變革一旦實施，可能為南灣的都市住宅建設帶來重大轉變，但也引發重大的安全爭議。
根據聖荷西焦點報報導，住房倡議者不斷推動改革，主張第二個樓梯大幅推高中層住宅的建築成本，使許多小型市區土地無法有效開發。他們認為，減少樓梯數量可降低造價、提升土地使用效率，並有助於增加靠近市中心及交通轉運站的住房供給。
「這將使我們能在更多小型地塊上興建多戶住宅，並接近最需要住房的區域。」改革支持者、第三選區市議員托爾迪略斯（Anthony Tordillos）表示。
然而，這波改革直接挑戰了美國消防體系百年來的主流觀念。現行建築規範要求中層公寓設置兩座樓梯，以確保火災時有足夠的疏散路線。反對者警告，單一樓梯恐會在緊急時成為充滿濃煙與阻礙物的瓶頸，增加住戶及消防員風險。
「合併進出口會造成危險的堵點。」第七選區議員、前消防隊長杜安（Bien Doan）表示，他與第五選區議員Peter Ortiz聯手反對研究計畫。「降低部分要求確實合理，但不適用於攸關生命安全的領域。」儘管存在分歧，市議會仍以9比2通過研究案，並交由市府針對建築可行性與安全性進行全面評估。
住房團體則表示，現代建築已具備遠超過上世紀的防火能力，例如全面安裝灑水系統與耐火材料。他們指出，紐約與其他城市已有大量成熟的單樓梯住宅，事故率並無顯著差異。
不過，聖荷西消防員工會強調，其他城市的經驗未必能直接套用，包括聖荷西的消防隊人力與資源「遠低於同規模城市」。在缺乏足夠公共安全投資的情況下，推行單樓梯設計恐反而增加風險。
改革支持者則表示，市府採取研究而非直接改規是「謹慎與負責任」的做法，將有助於以數據而非情緒做決策。
這項研究結果將左右聖荷西是否加入放開單樓梯中層住宅的行列，也將進一步塑造南灣都市住宅的未來樣貌。
