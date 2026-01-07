中山七位學生圓海外學習夢 分享成長故事

中山工商鼓勵青年學子拓展國際視野，這學期共有七位學生成功申請或獲得海外學習與實習機會，校方特別舉辦「青春翱翔－海外圓夢的國際洗禮」成果分享會，約四百名學生與七位學子「對話」。七位學生親自走上舞台，分享自己踏上海外圓夢旅程的初衷、收穫與挑戰，每一個故事都不同，但卻都能引發在場學生高度共鳴。

李昱平校長期盼同學不應妄自菲薄，只要願意踏出那一步，下一個圓夢者就是自己。