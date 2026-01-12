中山偷拍狼！ 手提袋掩護「拍女裙底」 遭抓包急刪照

台北市 / 綜合報導

台北市中山捷運站，昨（11）日下午發生偷拍案！當時一群朋友到商圈逛街，一名女子被嫌犯用手機偷拍裙底，男友發現後大聲制止並報警，不過嫌犯還趁機刪除照片，最後警方到場一查，發現他手機裡還有另外600多張偷拍照，也依現行犯將他逮捕，並持續追查是否還有其他被害人。

偷拍嫌犯說：「不要拍。」男子一看到鏡頭，大聲喝斥不要拍但諷刺的是，他剛剛才偷拍被抓包，被員警團團包圍，雙手插在胸前，似乎一副無所謂，但民眾指證歷歷，警方一查他手機，竟發現大量偷拍照。

記者蔡銍湣說：「嫌犯看準中山商圈人潮眾多，在捷運站出口下手偷拍女子，而他疑似早就是慣犯。」事發在11日下午4點多，台北市中山捷運站出口，週日下午商圈逛街人潮多，偷拍嫌犯涉嫌，用手機拍攝女子裙底，被男友發現大聲制止，立刻報警處理，嫌犯卻不願配合還趁機刪照片，結果警方還是在他手機裡，查獲600多張偷拍照，將他依現行犯逮捕。

民眾說：「其實會滿害怕的，可能會一段時間都不敢去人多的地方。」}民眾說：「我可能會跟身邊的朋友講，然後再看看要怎麼辦。」民眾說：「不能放過啊，這不能放過，太糟糕了。」

據了解嫌犯鎖定人潮眾多，如商圈和捷運站等地方，將手機藏在手提袋中，伺機對女子進行偷拍，警方也持續追查，有無其他被害人，台北市大同分局建成派出所副所長羅仁杰說：「全案訊後依刑法妨害性隱私罪，移送台灣士林地方檢察署偵辦。」

男子擁有大量偷拍照，犯案動機為何，是否會用來販售，後續還需要釐清，不過好險當下及時發現，揪出偷拍狼才沒讓更多人受害。

