中山分局員警林森北路查獲毒品

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局長安東路派出所員警11月30日凌晨執行巡邏勤務，巡經中山區林森北路時，發現1輛自小客車行跡可疑，且車內飄散濃厚毒品氣味，員警上前盤查，查獲車內吳男、趙男、廖女等3人均持有毒品(安非它命、依托咪酯煙彈、K它命、毒品吸食器），另駕駛吳男經毒品唾液快篩試劑測試後呈陽性反應，涉嫌毒品駕駛，全案3人詢後依毒品危害防治條例移送偵辦。本案係毒品唾液快篩試劑上路實施10日以來，中山分局所查緝第3案，均當場移置保管車輛，並吊扣牌照及吊銷駕駛執照，以落實人車分離保護民眾。

中山分局呼籲，毒駕修法重罰，絕不寬貸，遠離毒品、珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。警方將持續加強查緝毒品犯罪，淨化轄區治安，展現警方打擊不法之決心。