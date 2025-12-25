中山區公寓傳火警！ 2民眾行動不便命喪火窟

台北市 / 綜合報導

昨(24)日晚上8點多，在台北市民權東路的一棟公寓發生嚴重的死亡火警，消防人員趕到現場時，發現頂樓已經全面燃燒，花了40分鐘將火勢撲滅。不幸的是，在頂樓加蓋的地方發現2名行動不便的民眾，疑似是被掉落的天花板壓住無法逃生，被發現時已經不幸死亡。

熊熊火舌不斷從頂樓竄出，還可以聽到消防車及救護車的鳴笛聲從遠處傳來，消防人員趕抵現場立刻拉水線準備滅火，許多民眾見到猛烈火勢都嚇壞了，目擊民眾說：「我先聞到燒焦的味道，然後聽到爆炸聲，然後打開窗戶看就看到對面的頂樓在燒。」、「全部都是那個火跟煙啊，然後整條煙都蔓延到我們那邊去了。」

事發在昨日晚上8點多，台北市中山區一處民宅6樓的頂樓加蓋因為不明原因起火，消防接獲報案立即出動22輛消防車5輛救護車，總共91人到場救災，民眾嗆傷被送出。

白衣女子表情痛苦扶著氧氣面罩不停咳著，救護人員順利將他救出送醫，不過屋內還有2名住戶疑似因為行動不便，在房屋起火當下被掉落的天花板壓住無法順利逃生，消防人員發現時已經明顯身亡。

附近店家說：「剛剛用餐用到一半，就發生一個很大的那個，氣爆的聲音，之後就下玻璃雨，玻璃雨下完之後，然後我們就趕快請客人先離開了，然後我們就把電源關一關，先撤出來了。」適逢平安夜不少民眾都外出過節，沒想到竟然傳出死亡火警，讓原本應該充滿歡樂的夜晚變得不太平靜。

