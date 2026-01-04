中山區公寓火警竄濃煙 緊急疏散5人1婦人送醫

一名50歲婦人疑似吸入濃煙送醫治療。（圖／東森新聞）





北市中山區龍江路，一間老舊公寓凌晨傳出火警。現場濃煙不斷竄出，消防員在半小時內迅速撲滅火勢，但有一名婦人因為吸入濃煙緊急送醫。

深夜中公寓民宅內，只見大量濃煙不斷竄出直衝天際，幾乎都快瀰漫整條巷弄。消防人員在現場爭分奪秒趕緊佈設水線搶救，進到民宅內，將住戶救出抬放上擔架。

1月3日凌晨3時多，北市中山區龍江路21巷發生火警，起火點位在公寓四樓，消防人員半小時內，迅速將火勢撲滅。

台北市消防局第三大隊大隊長蔡家隆：「起火處有五名民眾第一時間就疏散下來，頂樓部分一位男性，也在第一時間搜救下來。」

雖然大部分民眾都成功疏散，卻還是有一名50歲婦人疑似吸入濃煙送醫治療。至於詳細起火原因，還有待火調人員調查釐清。

