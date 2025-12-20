中山區吃飯遇連續攻擊！婦與女兒約吃飯 肩膀遭砍傷

與女兒約好要吃飯，結果卻遭張文砍傷肩膀。（圖／東森新聞）





張文在北車犯案後，轉戰到中山區，碰上周末前一天，不少人都去逛街吃飯，其中一名婦人，他與女兒約好要吃飯，結果卻遭張文砍傷肩膀，《EBC 東森新聞》也獨家訪問到一位民眾，她表示，只是去買手機殼，張文人就在後方，大喊通通上去，從來沒想過，會離殺人犯會這麼近。

遭襲民眾：「他（張文）用重物敲了我的肩膀，我就趕快...他就整個人，往誠品裡面衝進去，我後來有發現，（衣服）裡面濕濕的，才發現有受傷流血。」

慌忙逃竄發現衣物裡又黏又濕，不是因為緊張而流的汗水，是因為被攻擊流不停的鮮血，12月19號星期五晚上，婦人跟女兒約在捷運中山站吃飯，兩人還沒碰面先遇上意外。這時的張文從台北車站轉移到中山站商圈，以長刀無差別攻擊。張文從大馬路邊攻擊，邊進到誠品南西，混亂中有人逃出，有人躲在3樓服飾店中，就怕張文盯上他們。

目擊民眾歐小姐：「準備搭手扶梯上去的時候，突然就聽到，超多人在尖叫狂奔，他（張文）就站在我後面，我看了他一眼，他也看了我一眼，我腦袋真的完全空白，他沒有砍我們，他大喊說上去通通上去，他很兇地說，上去通通上去。」

回憶起當時驚悚，歐小姐仍然餘悸猶存，只是想趁周休二日前，幫媽媽買手機殼，卻碰上殺人犯，雖然在店員及時引導下，沒有在張文刀下受傷，不過仍然驚魂未定。

目擊民眾歐小姐：「我們全部裡面的人，都不敢講話，我們每個人都蹲低，把手機關靜音，沒有人敢講話，我覺得很恐懼，真的滿可怕的，我沒有想到會這麼靠近。」

張文在北車造成54歲劉姓男員工，被煙霧彈嗆傷，到中山站誠品南西則導致20歲蔣姓男子胸部穿刺傷，30歲汪姓男子頸部有外傷，56歲黃姓婦人左手肩部割傷，50歲黃姓婦人左臉下巴都有撕裂傷，而截至目前，已經有3位重刀傷傷者天人永隔，第一時間上前制止他的57歲余姓捷運保全，跟37歲經過現場的蕭姓男騎士，19號晚間8點多宣告不治，在誠品南西4樓的37歲王姓男子，晚間10點多宣告死亡。

一場無差別恐攻，不只造成人心惶惶，歷經驚魂的傷者和家屬，都留下難以抹滅的傷痛。

