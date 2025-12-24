中山區惡火吞噬病弱情侶！盲翁跛女「躺床淪焦屍」兒下午探視竟成永別

社會中心／台北報導

台北市中山區民權東路一段38巷一間民宅發生大火，奪走2命。（圖／翻攝自記者爆料網）

台北市中山區民權東路一段一棟公寓昨（24）日晚間爆發嚴重火警，警消獲報趕抵時，5樓及頂樓加蓋已全面陷入火海。雖緊急佈水線灌救並入內搜救，仍在6樓發現兩具已燒成焦黑的遺體。經查死者為曾姓男子（69歲）與莫姓女友（57歲），2人因視力障礙及行動不便，疑因無法及時逃生而命喪火窟。曾男兒子透露當天下午才探視過父親，豈料竟成最後一面。

台北市消防局昨晚20時20分許接獲民眾報案，立即派遣指揮車5輛、消防車22輛、救護車5輛及91名消防人員馳援。消防隊員抵達現場後，發現火勢猛烈，濃煙直竄天際，隨即展開灌救與人命搜救。火勢於晚間20時49分獲得控制，並於20點59分完全撲滅。搜救人員在6樓臥室發現2名受困者時，2人均躺在床上，全身焦黑明顯死亡，故未送醫；另有一名住戶受輕微嗆傷，送醫後無大礙。

據警方初步調查，2名死者分別為曾男與莫女，雙方為同居情侶關係，交往已逾2年。曾男患有嚴重身心障礙及青光眼，視力退化至幾近失明；莫女同樣患有身心障礙且腿部有舊疾，行走困難。2人平日深居簡出，鮮少與鄰里互動，主要由莫女照料曾男起居，社會局社工也會定期上門訪視。火災發生時，2人疑似因身體因素行動遲緩，無法第一時間逃離火場，導致命喪火窟。

死者家屬接獲噩耗後悲痛萬分，曾男兒子向警方表示，自己平時鮮少與父親聯繫，恰巧事發當天下午13時許特地前往探望，當時父親還開心的透露計畫要與女友出遠門旅遊，未料才過幾個小時就發生火警憾事。目前確切起火原因及起火點，仍待火調科人員進一步鑑識釐清。

