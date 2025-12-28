中山區新建社區獲金點之星團體獎

114年度社區金點獎揭曉！新建社區奪「金點之星」讓基隆成為最有愛的高齡友善城市。（記者鄭紫薇翻攝）

114年度社區金點獎頒獎典禮日前在臺灣戲曲中心舉行，頒發全臺在社區照顧關懷據點及長照領域辛苦耕耘、具有傑出貢獻的個人與團體。基隆本由中山區新建社區以扎實的在地服務讓評選委員印象深刻，獲得金點之星團體獎，並由衛福部政務次長呂建德親自頒獎。

基隆社會處說，新建社區照顧關懷據點位於基隆火車站鐵道旁、國道一號起點高架橋下，從民國96年起由一群熱心的志工，在鐵道旁小角落打造出長輩最溫暖的第二個家。

新建社區理事長簡秀月表示，感謝志工夥伴陪伴社區度過20個年頭，把閒置畸零地變成3D彩繪廊道，讓原本灰暗的街角成為觀光客打卡秘境；來到據點參加活動的長輩，在國道高架橋下開闢了開心農場，用自己的雙手種下健康與希望。

該處指出，另一個入圍的暖暖碇內社區，原本是公路橋下的「蚊子館」，105年底在邱玫萍執行長的號召下，帶領社區志工挨家挨戶訪視長輩、盤點需求，啟動社區重建。碇內社區是基隆少數提供蔬食的共餐據點，近年運用銀髮人力再現生機，發揮長輩專長投入據點服務，據點長輩不再只是被照顧的對象，而是據點重要的支持夥伴。

社會處長楊玉欣表示，社區金點獎入圍即是肯定，截至114年11月底，基隆市已布建107處社區照顧關懷據點，據點夥伴持續站在服務的第一線，連結公私資源，規劃創新服務。

楊玉欣感謝基隆承辦據點的里辦公室、社區發展協會與民間團體等，配合市府有為老化政策持續推動老幼共學、青銀共創、老老共照，以建構完善共生社區，讓基隆成為最有愛的高齡友善城市。