中山區珠寶銀樓「金寶峰」：一甲子信用傳承，日本遊客爭相到訪的黃金精品殿堂

▲(圖/金寶峰銀樓提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

在台北市中山區赤峰街的繁華角落，隱藏著一家承載六十年歷史的珠寶銀樓——金寶峰。自1960年在雙連菜市場內創立以來，金寶峰不僅見證了台灣黃金的變遷，更以堅實的信用與精湛的工藝，成為中山區珠寶銀樓中的標竿品牌。如今，在第二代經營者林雅玲的帶領下，金寶峰融合傳統與創新，吸引來自世界各地的遊客，成為國際間口耳相傳的黃金購物首選。

▲(圖/金寶峰銀樓提供)

從菜市場到國際舞台：一甲子的信用之路

金寶峰的故事始於第一代創辦人林坤助。年輕時在艋舺鐘錶行學習維修技術的他，原本期待學成後能開展事業，卻因兒子早夭的悲痛經歷，決心創立自己的事業。由於鐘錶與銀樓行業在技術與通路上相近，林坤助於1960年在雙連菜市場內創立了「金寶峰銀樓」。當時，台灣的黃金價格一錢僅150元台幣，許多民眾習慣在買菜後將剩餘的錢購買黃金，金寶峰便是在這樣的時代背景下扎根成長。

六十年來，金寶峰始終堅持「販賣的不只是黃金，更是信用」的理念。作為中山區珠寶銀樓的代表，金寶峰深知黃金不僅是飾品，更是延續兩千年的信用載體。這種對信用的堅持，讓金寶峰在客戶心中建立了無可取代的地位。

核心產品與服務：黃金飾品與客製化體驗

金寶峰的核心產品包括黃金飾品與黃金條塊，並提供高端的黃金訂製服務。不同於一般銀樓，金寶峰特別注重客戶的個人化需求，大部分的項鍊與手鍊均可根據手圍進行調整。此外，針對黃金飾品容易變形的特性，金寶峰貼心提供持保證書首次簡單維修免費的服務，解決消費者的後顧之憂。

與眾不同的優勢：日系工藝與精品級品質

在金寶峰，產品與服務的差異化是其成功的關鍵。作為在地六十年的珠寶銀樓，金寶峰不僅傳承台灣傳統黃金工藝，更取經日本，引進流行款式與日本珍珠珠寶。這種融合台日文化的獨特風格，讓金寶峰的黃金飾品工藝逐漸接近精品珠寶等級，滿足了現代消費者對美感與品質的雙重需求，也讓更多客人有了近一步了解珠寶的機會。

國際客群絡繹不絕：中山區珠寶銀樓的全球吸引力

金寶峰的客群主要鎖定在中山區與大同區，但在老闆娘林雅玲的帶領下，品牌影響力已擴展至國際。林雅玲曾在日本取得碩士學位，精通日文，她的背景與語言能力讓金寶峰在日本遊客中廣受歡迎。透過日本YouTuber的介紹，金寶峰成為日本遊客來台必訪的景點之一。此外，台灣的現貨黃金價格幾乎是東亞最低，加上赤峰街的高人氣，金寶峰吸引了來自世界各地的黃金愛好者。

難忘的服務案例：國際客戶的真誠推薦

金寶峰的國際影響力可從其服務案例中窺見。（由於位於目前熱鬧的赤峰商圈，國際遊客絡繹不絕，產生了許多有趣的跨國緣分）一位身高超過一百九十公分的美國非裔客人，每次進店都需彎腰，卻對金寶峰的黃金飾品情有獨鍾，每隔一年便專程來台購買。另有一位新加坡觀光客，習慣在每個亞洲國家搜集當地黃金首飾，在金寶峰找到多年未見的特殊樣式後，特地在社群平台上大力推薦，從此東南亞華人消費者絡繹不絕。

▲(圖/金寶峰銀樓提供)

中山區珠寶銀樓的首選：金寶峰的未來展望

隨著黃金市場的持續發展，金寶峰將繼續以信用為本，融合傳統與創新，為客戶提供最優質的產品與服務。無論是本地消費者還是國際遊客，金寶峰都將以其一甲子的經驗與熱情，成為中山區珠寶銀樓中無可取代的存在。

對於尋找高品質黃金飾品與獨特購物體驗的消費者來說，金寶峰不僅是一家珠寶銀樓，更是一個承載歷史與情感的信用殿堂。來到中山區，不妨走進金寶峰，感受這家六十年老店的魅力與溫度。

金寶峰銀樓門市地址: 台北市大同區赤峰街46號

營業時間: 週一至週六11:00~19:00 星期日公休

聯絡電話: 02-2559-9908

FB: https://www.facebook.com/GoldenSummit1960

IG: https://www.instagram.com/goldensummit196001/

Google Map: https://maps.app.goo.gl/jrJhfnSzRxBjy8H79