中山區連涉3起縱火案未引起注意 張文竟至北捷犯下連續攻擊案

北捷板南線台北車站19日遭人丟擲煙霧彈，鑑識人員前往採證。(記者方賓照攝)

〔記者劉慶侯／台北報導〕北捷驚傳連續攻擊案，根據警方專案小組調查，嫌犯張文今日下午準備前往台北車站和中山捷運站作案前，已提早在北市大同區某旅館租住，隨後在中山區連續縱火三起，由於未引起社會注意和恐慌，再至北車及中山捷運站進行恐怖攻擊。

警方研判，張文是有計畫和縝密的遂行作案。雖然早就租住在北市公園路的套房，但作案前卻藏身旅館。就是為隱匿行蹤曝光，警方正對他的作案動機進行調查。

警方表示，嫌犯張文是一月間從桃園搬到台北公園路的套房。但在17日又另在北市大同區南京西路的某旅館租屋。

警方調閱街頭監視器面面全面追查，張嫌今日下午3時起，先在北市長安東路1段75號以雜物縱火，造成汽車、2台機車毀損，再至林森北路119巷停車場縱火，最後再到長安東路1段65巷內以汽油彈縱火。

警方調查，張嫌疑似因連續縱火但卻未得到警方和社會重視，所以在下午前往北車M7投擲煙霧彈，回到南京西的旅館後，再拿刀械和煙霧彈到南京西路誠品作案。

警方根據他作案模式和設置多處潛藏地點，認為他原本不會想輕生，但疑似被警方在民眾和追捕，才意外墜樓。

北市警中山分局查出張嫌在犯案前跑去住在大同區的旅館，晚間前往搜索搜出刀具一把、汽油彈25瓶、雨衣、黑帽 平板2台。目前正在清查他的作案動機中。

北捷板南線台北車站19日遭人丟擲煙霧彈。(記者方賓照攝)

