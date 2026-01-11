中山區關切警力及電桿地下化

基隆市政府十日晚間於中山區辦理公民座談會，市長謝國樑率領市府各局處主管與會，與地方民眾面對面交流。（基隆市政府提供）

基隆市政府十日晚間於中山區辦理公民座談會，市長謝國樑率領市府各局處主管與會，與地方民眾面對面交流，傾聽對市政建設、交通、治安及生活環境等議題的意見與建議，並由相關局處即時說明回應，透過座談機制持續與市民溝通、回應地方需求。

中山區民眾關切警力人力不足問題，指出警員流動率高，對基層勤務與社區服務造成壓力；市警局表示，警力不足確實與人員流動率相關，市府已持續向中央爭取補足員額；謝國樑回應將同步研議警察加給等配套措施，提升留任誘因。

針對西定路電桿地下化工程，工務處說明已規劃於西定國小旁進行台電線路配置，並同步評估變電箱設置位置，相關作業將持續推動，以改善交通與市容；在道路改善方面，民眾反映中華路一六七巷約二百公尺路段路面不平盼納入整平計畫。謝國樑表示，將請工務處評估納入後續改善；另有居民反映中華路一四七至一六五號住宅後方私人山坡地安全疑慮，並責成區長協助了解現況、安排相關單位會勘。

交通安全部分，民眾建議於新民路段路口增設行人警示設施，謝國樑指示交通處儘速到場會勘，評估設置可行性；停車空間不足亦為居民長期關注議題，包括外木山海興泳池周邊及基隆地標後方空地的停車需求。都發處指出，短期可評估規劃臨時平面停車場，立體停車場則需中長期整體規劃；謝國樑補充市府將以「先平面、後立體」原則，優先紓解即時需求。