中山商圈再傳騷動！白衣男紅燈站路中突衝誠品拒檢 揮拳襲警遭管束送辦

南西誠品又出現一白衣怪男，警上前盤查爆發拉扯。翻攝kikichang0702 Threads

台北市中山捷運站商圈繼本月19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動事件。一名30歲蔡姓男子晚間違規站立於南京西路行人穿越道中央，經警方上前勸導後，竟突然衝進誠品南西店內並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警，警方當場將其壓制並帶回派出所，全案訊後依違反《社會秩序維護法》移送裁定。

中山分局表示，昨晚間20時42分，中山一派出所員警擔服誠品南西店守望勤務時，發現蔡姓男子無視行人號誌已轉為紅燈，仍站立於南京西路斑馬線中央，嚴重影響交通安全。警方擔心其安危，立即上前指揮並引導男子通行。

未料蔡男抵達人行道、誠品南西店前時，卻突然轉身拔腿狂奔衝入賣場內，突如其來的舉動引發現場民眾一陣驚慌。警方依當時客觀情況，合理懷疑其有犯罪之虞，隨即追上前攔查並要求出示證件，但蔡男拒不配合，與員警發生拉扯，過程中還以徒手方式意圖揮打警員，情緒相當激動。

警方見蔡男反抗激烈，恐危及周遭民眾及執勤員警安全，當場依法實施保護管束，將其壓制並帶返派出所查證身分及製作筆錄。經查，男子身上並未發現違禁物品，但其行為已影響公共秩序，警方訊後依《社會秩序維護法》第85條，移請台北地方法院台北簡易庭裁定。

中山分局呼籲，近期商圈人潮眾多，警方已加強周邊巡守與守望勤務，民眾若遇員警依法執行公務，請理性配合出示相關證件，切勿以言語或動作干擾公務或危害執法人員安全，以免觸法。



