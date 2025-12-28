社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導

又有男子突然衝進台北市誠品南西店，造成民眾恐慌！周六晚間八點多，有一名男子站在南京西路的馬路中央，警方擔心發生危險，要他趕快過馬路，沒想到，男子突然衝進誠品南西店，情緒還相當激動，讓周造民眾都嚇了一跳，過程中，他除了辱罵員警，還企圖動手，結果遭到警方壓制，帶回管束。

一名身穿白色上衣、穿著牛仔褲的男子，一看見員警，立刻拔腿狂奔，衝進誠品百貨南西店。只見這名男子，情緒相當激動，不斷激烈反抗，把一旁的民眾全都嚇壞。民視記者莊立誠﹔「誠品南西店店外，還擺滿著悼念的鮮花，不過現在卻傳出，有男子在店裡咆哮，出現脫序行為。」民眾表示，一定會先跑啊，如果在裡面人多的話，就只能先轉身啊。還有人說，我應該會先報警，報警或是趕快離開這邊吧，像上次個事件很多人都是圍在這邊而已。

廣告 廣告





中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制

誠品南西再傳意外，員警不敢大意。（圖／翻攝畫面）

事發在台北市中山區南京西路上，週六晚上八點多，一名蔡姓男子，就站在誠品南西店前方的路中央、斑馬線上，等待綠燈。一旁的員警見狀，就怕發生交通意外，便上前指揮，請他快速通過。沒想到蔡姓男子，卻突然拔腿狂奔，衝進誠品百貨，警方就怕攻擊事件重演，立克追上前，結果男子情緒激動，還一度出手，企圖揮擊員警。距離1219的案件才過九天，同一個的地點，再次傳出民眾有脫序的行為，警方繃緊神經，不敢大意。民眾表示，之前也有人拿雨傘在捷運站(亂揮)，就是可能會比較警惕吧，就是走在路上，可能會看一下。









中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制

誠品南西再傳意外，員警不敢大意。（圖／翻攝畫面）

這名蔡姓男子，雖然沒有出現攻擊行為，不過在敏感的時間、地點，出現脫序的行為，最後還是被依涉維法送辦。





原文出處：中山商圈又出狀況? 男突衝誠品南西店 遭警壓制

更多民視新聞報導

匿名留言丟煙霧彈不揪 屏東男被逮涉恐嚇公眾

好消息！北捷隨機殺人案發生逾一週 衛福部證實：剩4人留一般病房

誠品南西又出事！情緒失控男子衝進店內襲警 讓現場民眾嚇壞

