中山商圈又爆騷動…詭異白衣男「紅燈站路中突衝進誠品」拒檢揮拳襲警

白衣男紅燈仍站在斑馬線上。（圖／翻攝自「台灣讚警」臉書）

台北市中山捷運站商圈繼19日發生隨機攻擊案後，昨（27）日晚間再度傳出騷動。一名蔡姓男子違規佇立於南京西路斑馬線中央，遭執勤警員引導至路邊時，竟突然拔腿衝進誠品南西店並拒絕盤查，甚至情緒失控揮拳襲警。警方見狀立即將其壓制並帶回保護管束，全案訊後依違反《社會秩序維護法》送辦。

由於本月19日該區域才發生震驚社會的隨機攻擊案，隨後嫌犯張文於誠品南西店墜樓身亡，導致近期中山站商圈氣氛肅殺，警方為讓民眾安心，特地加強周邊守望勤務。昨（27）日晚間8時42分，中山分局中山一派出所警員執勤時，發現一名穿著白色上衣的蔡姓男子無視號誌已轉為紅燈，仍佇立於南京西路行人穿越道中央，嚴重影響交通安全。

白衣男之後直闖誠品南西店，甚至拒檢、襲警。（圖／翻攝自「台灣讚警」臉書）

警員見狀立即上前指揮，示意蔡男盡快通過馬路受檢。豈料，蔡男剛抵達人行道，竟毫無預警地轉身衝進誠品南西店內，突如其來的舉動引發現場逛街民眾一陣恐慌。警方基於當時客觀狀況，合理懷疑其有犯罪之虞，隨即追上前攔查並要求出示證件。未料蔡男拒不配合，不僅與警方爆發激烈肢體拉扯，更試圖徒手揮打員警，情緒相當激動。

警員眼見蔡男反抗激烈且有攻擊行為，恐危及周遭民眾與執勤員警安全，當機立斷實施保護管束，將其帶回派出所查證身分及製作筆錄。全案詢後依違反《社會秩序維護法》第85條，移請台北地院台北簡易庭裁定。中山分局呼籲，民眾遇警員依法執行公務時，請理性配合出示相關證件，切勿以言語、動作干擾公務執行，以免觸法。

