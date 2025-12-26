中山商圈悼念牆驚見恐嚇紙條！用英文寫「將殺更多人」

12月25日晚間8時38分，一名民眾在誠品南西店門口外柱子上發現一張綠色便條紙，上面以英文寫著「I will kill more people in the next few days」，隨即向現場執行守望勤務的中山一派出所警員報案。

這起事件發生的時機點格外敏感。12月19日，27歲男子張文在台北車站及誠品南西店發動隨機攻擊，造成包含嫌犯在內4死11傷的重大傷亡。25日正值罹難者頭七，同時也是耶誕節，許多民眾前往案發現場獻花致意，在柱子上張貼紙條表達哀悼與祝福。

發現恐嚇紙條的民眾表示，看到這張紙條內容感到相當恐懼，立即撕下交給警方處理。現場民眾對此事件感到不安，認為在警方已加派大量警力維護治安的情況下，仍出現這類威脅訊息，令人擔憂社會治安狀況。

中山分局表示，警方依規定受理報案後，立即在現場進行採證工作。由於該位置僅有一支監視器，且拍攝角度無法清楚記錄張貼者身影，增加追查難度。警方正同步進行指紋採集工作，將先排除報案民眾的指紋，再進一步比對確認張貼者身分。

根據刑法第151條規定，恐嚇危害公眾安全最高可處2年以下有期徒刑。警方提醒，任意轉傳相關恐嚇訊息也可能觸犯社會秩序維護法。目前警方正全力偵辦此案，呼籲民眾保持冷靜，勿散播未經證實的消息，避免造成社會恐慌或觸犯法律。

中山分局強調，將持續加強巡邏密度，確保民眾安全，並儘速查明恐嚇紙條張貼者身分，依法究辦。

