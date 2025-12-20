台北中山商圈發生隨機殺人案！嫌犯張文在誠品南西店行兇，引發周遭店家與民眾陷入一片混亂與驚恐。所幸附近商家展現高度警覺，迅速啟動保護措施，包括立即鎖門、放下鐵捲門等，成功保護店內顧客與員工安全。事發當下，消防車、救護車迅速抵達現場，而商圈內店家不分是否目睹案發經過，皆立即做出應變。

中山商圈突遇隨機殺人！店家「鎖門護客」救命關鍵。(圖／TVBS)

速食店員工表示，當時有民眾聞到煙霧彈的味道，隨後看到三至五名顧客成群衝進麥當勞誠品南西1樓櫃面，店家第一時間關上店門，阻止任何嫌犯闖入的可能性。即使不在誠品南西店周圍的店家，一接獲消息也立即採取行動鎖門自保。美髮店業者蔡小姐描述，當天正在服務客人時，看到一大群人從門口跑過，同事立即將門鎖上，因為情況非常詭異，後來聽到有人大喊「殺人」，導致所有店家都鎖起門來確保安全。

北市中山商圈犯案 店家「這招」保命。(圖／TVBS)

有家雞肉飯店更是來不及向顧客解釋，就先將鐵捲門降下。其他店家也表示，當時情況相當混亂，店家突然就將鐵門拉下，可能是透過手機獲取到外面的消息。有些店家提到，聽到較多救護車的聲音後才走出去查看情況。

北市中山商圈犯案 店家「這招」保命。(圖／TVBS)

面對這種突如其來的隨機殺人事件，平時有進行突發事件訓練的店家能夠立即應對，而沒有標準作業程序的店家也能機警地做出正確處置，有效保護了顧客和自己的安全。這次事件再次顯示，在公共場所的緊急應變能力對於減少傷害至關重要。

