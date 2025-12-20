中山商圈隨機砍人衝擊 誠品南西店今休館、讓員工調整身心

受隨機砍人案影響，誠品生活公告誠品南西店今（20日）休館一日。

受到北捷連環攻擊事件衝擊，位於中山商圈的誠品生活南西店成為其中一處案發現場。誠品官方於今天（20日）清晨公告，南西店將全面休館1天，讓第一線員工有時間調整身心狀態，也進行必要的內部應變與整理。

案發現場 員工冒命協助疏散

這起事件發生在19日傍晚，27歲男子張文先於台北車站一帶投擲煙霧彈、持刀攻擊民眾，隨後轉往捷運中山站及南京西路周邊繼續犯案，並闖入誠品生活南西店隨機追砍顧客，現場一度陷入緊張與混亂。整起事件共造成4人死亡（含犯嫌）、9人受傷，震撼社會。

誠品生活南西表示，事發當下，全館員工在高度危急的情況下，仍配合進行導引疏散與緊急避難，並主動安撫顧客與讀者。針對行動不便者、年長者與幼童等族群，現場人員也即時伸出援手，盡力協助撤離，降低更多風險。

內部信致謝全體同仁 休息1天再出發

誠品透過內部群組向全體同仁致謝，感謝大家在突發狀況中保持冷靜，協助群眾避難。官方公告中寫道，「這是幽暗的時刻，感謝大家，讓我們一起感受到勇氣與愛的力量。」並強調為了讓夥伴好好休息與調整，決定於12月20日暫停營業1天，同時已成立應變小組，提供必要協助。

不少網友也在社群平台發聲，表示當時店員透過無線電引導民眾躲避、指引逃生路線，展現高度專業與勇氣，直呼「南西誠品的店員都是勇者」。誠品最後向顧客表達感謝與祝福，盼在整理心情、準備完善後，再次迎接大家回到閱讀與生活的空間。

