中山商圈驚見偷拍狼！男被逮狂否認 手機搜出逾600張偷拍照

又見偷拍狼！台北市中山商圈，有男子利用手提袋，偷拍女子裙底，被受害者男朋友抓包，雖然他堅決否認，但手機裡卻有至少600張別人的偷拍照，被警方以《刑法》妨害性隱私現行犯身分逮捕，訊後移送士林地檢署偵辦。

事發在11日下午4點多，兩對情侶在台北市中山捷運站1號出口逛街，遭男子用拿手提袋遮掩偷拍，被害女子的男友第一時間發現他動作異常，馬上就靠過去質問，當時男子還堅決否認，員警到場後檢視手機，雖未發現被害女子的照片，但發現至少600張其他女子的偷拍照。

警方在男子手機發現超過600張的偷拍照片。圖／台視新聞

員警將男子帶回警局調查，經警方調閱案發地點相關監視器內容，確認嫌犯確實有偷拍被害人性影像之行為事證確鑿，且不排除企圖刪除照片滅證。全案訊問後，仍依妨害性隱私現行犯逮捕，移送士林檢署偵辦。

※台視新聞提醒您，遭受性騷擾時，請立即撥打110報案或113保護專線諮詢

※尊重身體自主權：請撥打113、110

台北／黃于臻 責任編輯／陳俊宇

