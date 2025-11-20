中山國中指賓賓哥擅自取走感謝狀已報案

▲賓賓哥昨天到台中市中山國中演講，因開直播遭校長當場制止。（圖／翻攝Threads，2025.11.20）

[NOWnews今日新聞] 網紅賓賓哥校園翻車事件不斷有新進度，白天台中市長盧秀燕二度重申「永不錄用」、賓賓哥開直播批評校長、指控校方「偷偷摸走可樂的感謝狀」，強調自己若被家長告，就去告同意他直播的老師。校方晚間秀出對話截圖，表示老師已明確告知「不得進行直播」，至於感謝狀係當日應王元照（可樂）要求臨時製作，卻於直播事件後被賓賓哥擅自取走，校方已向警方報案並完成提告程序。

▲校方秀出老師和魔術師可樂的對話截圖，表示已明確告知「不得進行直播」。（圖／翻攝中山國中臉書，2025.11.20）

賓賓哥校園翻車事件引發熱議，台中市長盧秀燕今（20）日宣布，賓賓哥（江建樺）及帶他進校園的魔術師可樂（王元照），兩人無視法令白目硬幹，台中市政府從此不與兩人有任何合作、永不錄用。賓賓哥的支持者和挺校方的民眾，則在網路戰成一團。

晚間中山國中再發聲明，針對賓賓哥今天的直播內容予以反擊，表示校方僅邀請可樂到校演講，從頭到尾沒有賓賓哥的聯絡管道，亦未邀請他來演講。可樂僅於演講前告知校方，將另邀「神秘嘉賓」到場激勵學生。

賓賓哥聲稱「已告知校方並獲同意直播」，校方表示，所引用的截圖為11月11日可樂與老師的對話，但該名教師已於13日明確回覆，基於保護學生的原則，「不得進行直播」，活動當日也在會場中再次聲明。

至於感謝狀，係當日應可樂要求臨時製作，但發生直播風波後，賓賓哥未經校方同意即擅自取走感謝狀，校方已向警方報案並完成提告程序。對於賓賓哥不法行為造成學生權益受損，校方已通報教育局、社會局，並啟動校園關懷輔導機制。

