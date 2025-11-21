中山地下賭場被抄！20多名火辣女荷官現身 5億籌碼62人被逮

中山地下賭場被抄，20多名女荷官被帶走。鏡新聞

台北市中山區新生北路一間隱身民宅地下室的「百家樂職業賭場」，昨（20日）深夜遭警方一舉攻堅！現場不僅湧入60多名員工、賭客，還有20多名高挑亮眼的女荷官，被帶出時吸引不少目光。警方在場查扣上百萬元現金、5億多籌碼、監視器與班表等大量證物，全案依賭博罪辦理，賭客部分則依社維法開罰。

中山分局日前接獲線報後展開佈線，警方指出，該賭場專挑民宅掩護行蹤，場外架設多支具人臉辨識功能的監視器，還安排專人站崗把風；辦案人員蒐證到位後向法院聲請搜索票，昨晚11點左右見時機成熟，先控制外圍，再衝進地下室查緝。

女荷官被帶回。

警方突破門禁後，看見地下室擺有6張百家樂桌，打牌聲、洗牌聲此起彼落，60多人全被壓制、帶回偵辦，其中包含31名賭客、以及陳姓、賴姓2名負責人、荷官與工作人員等共31人。

清點現場查扣現金賭資共245萬5693元、籌碼面額高達5億6392萬1100元，加上 51 顆鏡頭、22 台對講機、4 台 iPad、月報表、班表與點鈔機等完整管理設備，宛如「地下專業賭場」。

警方表示，工作人員依《刑法》賭博罪移送北檢，賭客則依《社會秩序維護法》處罰。今年以來，中山分局已掃蕩31件職業賭場、共327人，強調對治安絕不手軟，並提醒民眾若發現社區有可疑人士出入，可立即通報警方，共同維護住家安全。



