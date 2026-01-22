中山大同擬參選人林子揚參訪李臨秋故居 要讓北市不只有雙城論壇

林子揚希望翻轉過去傳統競選模式，可以打出不一樣的選戰，更結合本身在僑界的經歷，為台北創造更多國際性的論壇，讓北市不只有雙城論壇。(記者孫唯容攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕地方九合一選舉在即，中山、大同選區民進黨內初選形成7搶4局面，成為互打最激烈選區。中山大同市議員擬參選人、海委會主委管碧玲女婿林子揚今(22)日攜手李臨秋之子李修鑑老師、台北霞海城隍廟管理人陳文文，以及前立委、湠臺灣電影公司創辦人姚文智共同參訪李臨秋故居，藉由分享大稻埕的文化魅力，關注在地文化推廣。林子揚希望翻轉過去傳統競選模式，可以打出不一樣的選戰，更結合本身在僑界的經歷，為台北創造更多國際性的論壇，讓北市不只有雙城論壇。

李修鑑老師今天重回李臨秋故居，特別帶領林子揚、姚文智、陳文文等人深入導覽，一行人更唱起李臨秋的名曲〈望春風〉，展現對在地文化的關注。針對競選秘訣，姚文智笑回，「接下來趕快去霞海城隍廟拜拜就可以當選了」，他指出，近年都專心在拍電影，對於台北市的選情不是很清楚，但是他的電影工作跟文化保存，和今天來到李臨秋故居，這些都是一脈相承的，希望這些工作能夠有優秀人才來協助傳承。

林子揚表示，台北市雖然是老的城市，但老城市就會有它的文化，過去常聽到「改變首都從文化開始」，過去做的也許不夠，希望能繼續延續下去，所以選擇在有歷史、有故事的李臨秋故居作為選戰起點，比較不希望只有傳統類型的競選活動，過去因為在中央待過，希望能打出不一樣的選戰，融合過去經驗帶動城市改變。

針對未來議題關注方向，林子揚說明，他先後擔任駐泰代表處及僑委會辦公室主任，這次參選的目的希望把過去在海外的經驗帶回台灣來，台北需要外來的刺激，希望找到好的案例來帶動台北的改變，舉例而言，曼谷的塞車舉世聞名，不過當地政府透過湄南河的河道運輸來改善交通，台北很可惜，其實我們有淡水河，不過其定位僅限「觀光」，其實在交通方面並無過多的著墨，例如如何利用河運來舒緩台北的交通，未來會找到更多相關案例來發展。

林子揚也提到，台北作為首都，必然要有首都外交的空間，現在北市府把北市的定位限於雙城論壇，台北更需要國際性的論壇，過去他在僑界期間，與國外的地方都有連結，若是他能進入市議會，希望將遍佈世界的僑界團體連結起來，包含他在泰國的後援會、亞洲的後援會，甚至中南美洲都有後援會，「當世界最遠的地方都走得到，他不相信還有哪個地方去不了。」

