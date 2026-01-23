中山大學停車場「燒胎甩尾」 29歲男炫新車擾民送辦

高雄市 / 綜合報導

高雄一名男子，在中山大學停車場內高速甩尾、燒胎炫技，造成噪音和空氣污染，還在重鋪好的路面上留下燒胎痕跡，危險搞破壞的行為引發撻伐，警方循線找到29歲的車主，他不是校內學生，自稱與朋友去看日出，一時興起，就在停車場駕駛剛買的新車，依公共危險、毀損罪將他送辦。

一輛黑色轎車在停車場猛力燒胎，車尾處冒出陣陣白煙，伴隨巨大噪音，接下來，他油門一踩往前開，接連甩尾繞了好幾圈，從另一個角度來看，駕駛將停車場當作賽車場，來回奔馳燒胎炫技之後，折返回原處淡定走下車，絲毫不把剛剛的危險行徑當一回事。

學生說：「輪胎燒下去很臭，真的非常臭，因為這邊傍晚的時候一堆車子，一堆人在這邊，也不會在這邊練車。」事件發生在高雄中山大學，靠近海邊的私人停車場內，這裡平時傍晚時分，會有不少人前來賞夕陽，設立的停車空間本該被好好愛惜，如今地面上全是胎痕，就是燒胎留下的痕跡，剛劃設好的黃色停車線，都被磨成黑的，有學生透露路面才剛重鋪完柏油就被破壞，這囂張行為引來撻伐。

學生說：「好像我們繳的學費就被這樣浪費掉了，他們感覺有點在破壞這邊道路的感覺，我覺得我們學校的素質應該沒有那麼差。」警方循線，找到了29歲朱姓男子，他並非學生而是校外民眾，進入校園停車場催油門燒胎，造成噪音和廢氣，更衍生校園安全疑慮。

鼓山分局新濱派出所副所長林裕翔說：「公共危險罪責，最高可處五年以下有期徒刑，拘役或新台幣1萬5千元以下之罰金，警方將依公共危險罪、毀損等罪函送。」做出囂張危險行徑，如今得為自己行為付出代價。

