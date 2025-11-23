中山大學原民文化展 重現南澳泰雅生命脈絡

記者孫建屏／高雄報導

「腳下的根、雲端的路 gamil hogan na kakay tu'iy yatux na yulung」，自即日起於高雄師範大學藝文中心展出，展覽以學生的視角出發，呈現跟隨Klesan （南澳群）泰雅族人在文化實踐上的腳步，並能近距離觀看、碰觸南澳形制的編織作品，在高雄一覽臺灣另一對角、平常不易接觸到的宜蘭泰雅文化歡迎各界前往參觀，深入理解其精神脈絡。

「腳下的根、雲端的路」由國立中山大學南島民族社會文化發展中心、原住民族學生資源中心、USR計畫「作為NATIVE博物館的霧台」與宜蘭縣南澳鄉公所等，共同合作舉辦的原住民文化月展覽，展期至12月1日止。

中山大學南島中心兼原資中心主任王宏仁說明，展覽呈現該校原住民族學生與3位部落講師所走過的生命之路，包括古道踏查與家屋重建的Wilang Mawi（韋文豪）、延續小米種植與狩獵技術的Yukan Wilang（陳明仁），以及曾為都市原住民，之後返鄉傳承耆老編織技藝的Takun Pasang（趙翊剴）。

除了跟著學生的足跡，進入故事與對話外，展覽也展現鮮明的泰雅部落生活圖像，從南澳的地景影像能更了解原住民族返回山裡的道路，不只小米酒的小米運用技術，並能近距離觀看並碰觸南澳形制的編織作品。

同時，展覽並中山原資中心和原民學生群邀請南澳泰雅文化館資深館員Ungay Pe’ung（李慧虹）、那瑪夏南沙魯部落藝術家Aping Ismahasan（邱雅茹）聯合策畫展覽與裝置藝術。學生表示，在共同策展時可以看到很多的細節需要注意，佩服Ungay老師對於布展細節的規劃，也很喜歡Aping老師的裝置藝術對於展覽的詮釋，相信觀展者可從中一窺泰雅文化足跡，進而體會原民生活。

「腳下的根、雲端的路 gamil hogan na kakay tu'iy yatux na yulung」，自即日起於高雄師範大學藝文中心展出，能近距離接觸宜蘭泰雅文化，深入理解其精神脈絡。（中山大學提供

展覽展現鮮明的泰雅部落生活圖像，可近距離觀看並碰觸南澳形制的編織作品。（中山大學提供）

展覽以學生的視角出發，呈現跟隨Klesan （南澳群）泰雅族人在文化實踐上的腳步。（中山大學提供）

中山大學南島民族社會文化發展中心、原住民族學生資源中心、USR計畫「作為NATIVE博物館的霧台」與宜蘭縣南澳鄉公所等共同舉辦此次展覽。（中山大學提供）