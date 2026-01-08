中山大學又見獼猴搶食 管理員持空氣槍驅猴護校

高雄市 / 綜合報導

高雄中山大學，又出現獼猴搶食。管理人員拿著空氣槍趨趕獼猴，保護學生的畫面被拍了下來引發討論，其實目前學生正放寒假，但是獼猴下山覓食的情況變得更加頻繁，學生就說，經常會看見管理員持空氣槍趨猴保護他們安全，校方也回應會加強巡守，成了特殊的校園景象。

學生說：「他應該幫忙驅猴子，跟著他就好。」管理人員，熟練的朝不遠處，舉著空氣槍一射，猴子被聲音嚇得往暗處逃竄，跑過馬路爬上高處，遠方還有成群的猴子結隊離開，這裡是高雄中山大學校園，有學生拍下獼猴又來搶食物。

中山大學生說：「因為沒有人，所以牠就會比較囂張一點，平時也會這樣，就是我們可能下課的時間，他們就會拿空氣槍出來防止獼猴攻擊我們。」

獼猴出沒是中山大日常，學生習以為常，只是不時傳出搶食事件，雖然目前已經放寒假，但是獼猴似乎更多了。中山大學生說：「昨(7)日看到是滿多的，因為學校平時猴子就很猖狂，有滿多的實驗室都有被搶過。」

校安人員說：「學生的安全第一個，是我們會在固定的地點，比如說餐廳或是哨守那邊，會固定的時間，固定的地點派人在那邊駐守，尤其是吃飯的時間，看到猴子就用空氣槍驅趕，(還有)機動性驅趕這樣，分這兩個大部分。」

校內管理員配著空氣槍，在有必要的情況下，會幫學生驅趕猴子，成了特殊的校園景象，對於搶食事件，校方回應冬季因為山上果實缺乏，獼猴下山機會增多，雖然並非新鮮事，但學校同仁都會加強巡邏，並提醒師生門窗關好食物不外露，畢竟持空氣槍驅猴是不得已，還是要減少食物外露情況，才能降低猴子出沒機率。

