中山大學圓滿完成高雄(二)考區學測試務 僅3件違規

【記者 王雯玲／高雄 報導】115學年度大學學科能力測驗1月17至19日登場，國立中山大學負責的高雄（二）考區共三分區考場，設於道明高中（第一分區）、高雄高中（第二分區）及高雄女中（第三分區），高雄（二）考區考生人數共計5,220人。今（18）日應考科目為英文、國綜、國寫，缺考人數分別為89、99、106人。

首場考科為英文，多數考生認為整體試題難易度中等，與近年水準相當。高雄女中黃姓考生指出，英文作文主題聚焦現代家庭型態的改變，例如部分族群選擇不生育、改以飼養寵物作為情感寄託，需探討其成因，題目難度普通，翻譯題也算好寫，內容與英文教學相關；整體而言，自己曾練習過近5屆考題，體感難度與往年差不多。另一名雄女考生陳宣慈則分析，選擇題第一大題相對友善，但第二大題綜合測驗偏難，主要考片語選填。雄中辛姓考生認為整體難度落在中間值，最具挑戰性的同樣是綜合閱讀測驗，其餘題型多數好發揮。他提到，原本希望能保留40分鐘作答作文與翻譯，但實際完成選擇題後僅剩約30分鐘，時間略感緊迫，所幸非選題題目清楚，仍能順利作答。鼓山高中余姓考生也表示，英文作文以寵物與家庭型態關係為題，由於自己有飼養寵物的經驗，能直接結合生活經驗書寫，對作答相當有幫助。

國綜科考生多認為閱讀理解與語意判斷題目設計細緻，答案不夠直覺，作答需反覆回看文本。雄女吳姓考生表示部分題型需判斷答案屬於錯誤或無法判斷，兩者界線不夠明確，作答時相當猶豫，整體語意理解考得十分細膩。她也坦言，平時刷近10年考題時心態輕鬆，迎戰正式考試仍舊緊張，「體感上是最難的一次。」雄女蘇姓考生指出，閱讀題資訊量大，必須反覆閱讀2至3次，像是臺灣杉遺傳多樣性、豆莢相關內容，都需要回頭查找文本，耗時且容易遺漏。雄女曾姓考生認為，今年文言文多集中於題組，雖然篇幅較短，但文本數量增加，前段多為白話文單選，多選題文言文比往年多，比往年難。雄中莊姓考生則點出部分閱讀題存在「需額外判斷」的情況，例如題目選項提及文章未直接說明的內容，考生必須自行推論，降低作答直覺性。此外，他也提到第32題節錄歸有光作品進行推理與簡答，理解門檻高。另鼓山高中洪姓考生表示，特別準備古文十五篇，但實際應試時發現古文在單選題中沒有出現，反而大量考驗白話文的文意理解與閱讀素養，語意判斷難度高，同校陳姓考生也指出，閱讀題存在不確定性，題目設計「比較繞」，需要多次推敲。

國寫題目分理性題與感性題，理性題以韓劇《愛的迫降》為背景，描述女主角有一回因與小豬對視多次，最終選擇不吃豬、改吃魚，要求考生分析其選擇原因，延伸闡述對「臉」的詮釋，舉出生活中面對逃避或積極承擔的情境。感性題則以幾米的圖像為例，請考生探討人與人之間的隔閡。雄女謝姓考生表示，她觀照自身經驗，以街頭愛心筆販賣者為例，指出自己曾因對方身分是老人或身障者而心軟，做出難以預期的決定，久而久之反而產生迴避心理，將此經驗設定為「逃避」的論述素材；感性題雖然好發揮，但不擔心因此難以拿高分，「即使很多人寫父母之間的隔閡，切入與詮釋方式仍各不相同」，結合自身曾書寫夢想相關題目的經驗，以夢想與父母期待的落差，描寫對未來規劃的隔閡。文山高中陳姓考生認為兩題整體「算好發揮」，寫作時間甚至比歷屆略短，較容易規劃寫作方向。不過他也指出，感性題仍需要較多時間鋪陳理性題部分，他選擇以「逃避」作為論述主軸，舉情侶分手後刻意避開對方為例，說明逃避的成因，並進一步反思應如何面對與調整。雄中李姓考生則分享，感性題讓他聯想到與父親在學業表現上的衝突，以及家庭成員之間常見的隔閡，促使他從換位思考的角度切入；相較之下，理性題需透過「臉」的意象來論述逃避或承擔，抽象程度較高，確實比較難寫。

