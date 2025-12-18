中山大學宿舍遭獼猴翻箱倒櫃 校方：新生訓練提醒

高雄市 / 綜合報導

高雄中山大學陸續有學生在網路上PO出慘痛經驗，表示宿舍遭獼猴闖入，現場宛如被洗劫過一樣，所有物品散落一地，零食全被抓破，更目擊到獼猴把宿舍當成吃到飽餐廳，一把一把送進嘴哩，事後只能苦嘆，這就是氣密窗沒鎖的下場。面對這情況，校方表示新生訓練時除了提供交戰守則外，還會聘請專家到場教學，讓學生了解獼猴表情與習性避免被盯上遭誤傷。

睡覺睡到一半聽到怪聲響，書桌區遭不速之客闖入，探頭一看不得了，一隻獼猴正在翻箱倒櫃，零食灑得滿地都是，扯的是牠還一把一把往嘴裡塞，而這場面不只發生一次，放眼望去宿舍宛如被洗劫過，物品散落一地，麥片全灑在地面，學生只能苦笑，因為一時疏忽忘了鎖氣窗才讓獼猴有機可乘，影片PO在網路上之後，釣出有慘痛經驗的苦主。

中山大學當事學生VS.記者說：「(凌晨)有東西掉落聲音，然後就發現猴子在搶我的食物，牠怎麼進來的，牠開門進來的。」看到這些畫面不少民眾立刻聯想到高雄中山大學學生的日常，校區緊鄰柴山，因此處處可見獼猴蹤影，這裡可不是立著「熊出沒注意」告示牌，而是注意猴出沒。

中山大學其他學生說：「如果不是喇叭鎖牠會自己開門，然後就會跑進來吃東西，建議還是說要鎖門，然後或鎖窗戶，畢竟大家都知道說中山的猴子可能都有大學學歷。」獼猴防不慎防類似慘況頻傳，因此針對新生校方除了提供交戰守則，更請專家到場教導學生如何判斷獼猴表情與習性，避免被牠盯上傷了自己。

中山大學其他學生說：「應該算是新生訓練的時候吧，然後就有根大一講說要怎麼應對猴子，宿服組的人大概比如說早上或中午，拿著空氣槍去驅趕猴子，但沒有裝子彈。」為了學生安全校方派員在周邊巡邏，但也提醒務必時刻留意，以免被獼猴逮到大亂機會。

