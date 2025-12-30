中山大學寒假大升級 58天體驗彈性國際學習

自一一四學年度起，國立中山大學全面實施十六週新制，學生將迎來首個長達五十八天的寒假；面對這個前所未有的長假，學校特別規劃多元學習資源與課程調整，鼓勵學生善用假期持續學習，打造彈性、前瞻且國際化的學習環境。(見圖)

中山大學教務處今(卅)日說明，為提升修課彈性，各系所將部分課程安排於寒暑假開設，特別是國際交流與實作課程；二○二六年寒假期間將開設「原民知識與實作」、「佈景、道具製作技術」、「醫學影像學原理」等七門實體課程，提供超過二百個修課名額。以社會系「原民知識與實作」課程為例，該課程與日本高知大學合作，由高知大學師生寒假期間來臺，與中山大學師生一同至臺灣原民部落實地研究原民燒墾知識，開啟國際教學合作與跨文化交流的新篇章。

除了實體課程外，中山大學亦提供豐富線上學習資源，二○二六年寒假期間，首次推出「線上微學分課程」，包括「微積分先修」、「普通物理微課程」、「化學鍵導論」及「課室英語溝通」等課程，學生可自主學習並修得微學分。該課程不限中山學生，開放全國大專校院大一、大二學生報名，促進教育資源共享。此外，作為GHEA21（原OSUN）全臺唯一會員學校，學生可免費修習GHEA21春季班線上課程，西灣學院推薦十四門永續主題課程，修畢並取得認證後，可申請抵免學校通識博雅課程學分，拓展國際學習視野。

中山大學為全臺四所「全校型雙語標竿計畫大學」之一，積極推動雙語教育，學生已能修習高達32%的全英語授課（EMI）課程，累積國際移動能力；寒假期間，將有一百零九名學生開啟國際交換學習旅程，前往美國、加拿大、法國、挪威、芬蘭、新加坡等國家銜接春季班課程，無縫接軌國際學習舞台。

此外，物理系學生郭峻甫、材光系蔡承廷及電機系曾品翰，透過教育部甄選「EMI免試托福試辦計畫」薦送，將於寒假前往亞利桑那州立大學、馬里蘭大學學院市分校等頂尖大學，進行為期兩週的短期國際交流學習。未來，教育部「EMI免試托福試辦計畫」將擴展至不同學制的銜接申請，也就是說，中山學生在臺灣修習一定比例的EMI課程且符合GPA要求，即可申請合作美國大學入學，免繳托福成績，開啟更多國際升學可能。

中山大學提到，這一系列寒假課程與國際交流安排，不僅讓學生在長假中持續學習，培養跨領域與跨文化能力，也充分體現中山大學「彈性、前瞻、國際化」的教育理念；從實體課程到線上微學分，再到國際交換與免托福入學計畫，學生不僅能強化學術基礎，還能拓展國際視野，真正將寒假化為學習與成長的黃金時段。

中山大學希望透過寒假全方位學習規劃，讓學生在假期中保持學習熱情、探索專業興趣、增進國際能力，也進一步培養自主學習與跨文化適應力，為未來升學、就業及全球視野奠定堅實基礎。五十八天長假，不再只是休息時間，而是邁向多元學習與國際化的重要跳板。