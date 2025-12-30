中山大學實驗室驚傳疑似麻疹個案！233人匡列追蹤「檢驗皆為陰性」

高雄市衛生局證實，一名業務人員於28日經醫院通報為疑似麻疹個案，經疾病管制署綜合檢驗後，於今日確認結果為陰性，原匡列的233名接觸者已全數解除自主健康監測。

中山大學實驗室傳出疑似麻疹個案，所幸疾管署檢驗後，確認該個案為陰性排除，所有接觸者的自主健康監測也隨之解除。(圖/中山大學)

該名個案於18日開始出現咳嗽、流鼻水等症狀，28日下午前往醫院就醫後，院方通報為疑似麻疹個案。衛生局隨即啟動接觸者匡列作業，總計233人被列為追蹤對象。

根據《ETtoday新聞雲》接獲的獨家投訴，有民眾爆料指出，日前有4名校外人士到中山大學實驗室參加教育訓練，卻突然接獲校內出現麻疹個案的通知，除了這4人外，還有大批實驗室人員都成為追蹤對象。

爆料民眾表示，中山大學與高雄醫學大學在教學研究方面有深度合作關係，兩校實驗室人員經常流動，高醫大又延伸至醫學中心體系。該民眾質疑校方與衛生局未做好疫情控管，導致校外人士與疑似個案接觸後，大批人員突然被通知列為麻疹個案匡列對象。

所幸經過疾管署檢驗後，確認該個案為陰性排除，所有接觸者的自主健康監測也隨之解除。

