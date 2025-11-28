中山大學推動AI全齡健康 結盟國際創新長壽社企、英國NICA

根據聯合國統計，全球六十歲以上人口將於二○三○年超過十四億人，台灣亦於二○一八年進入高齡社會，預計二○二五至二○二六年邁入超高齡社會，長壽與健康議題日益迫切；國立中山大學與國際創新長壽社企股份有限公司（Taiwan Innovation Centre for Ageing, TICA）、英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre for Ageing, NICA）簽署合作備忘錄，簽約儀式由中山大學校長李志鵬與國際創新長壽社企董事長施振榮共同主持，將結合國際跨領域研究能量，參與長壽城市數位工具實作，協助地方政府打造健康長壽城市。(見圖)

中山大學今(廿八)日強調，未來TICA計畫於今年底前與全台十所大學簽署合作備忘錄，組成「Ageing Intelligence（長壽智慧）開拓者大學聯盟」，提供研究生AI分析工具包，促進跨學門健康長壽議題研究；中山大學作為首批合作學校之一，這次簽約不僅象徵中山大學與國際夥伴在「長壽智慧」領域的連結，更為台灣學界開啟與全球高齡創新網絡接軌的新篇章。

中山大學李志鵬校長表示，這次合作讓中山大學能與英國及國際夥伴共築研究網絡，也讓台灣在健康長壽與永續福祉的發展上扮演關鍵角色；面對全球高齡化趨勢，學界與產業界必須攜手合作，發展結合科技與人文的創新模式。中山大學近年積極推動醫療平權與智慧健康，結合資訊管理學、社會學、醫工等跨域及跨校量能，發展即時定點檢測、高齡疾病早期偵測，延緩失智，提高高齡健康力等創新平台，提升偏鄉與高齡族群的健康可近性，推動全齡友善的智慧照護環境。同時透過強化醫學教育與人文素養，培育兼具科技視野與人文關懷的健康照護專業人才。

國際創新長壽社企董事長施振榮指出，台灣有很強的研發能量，面對高齡社會的新挑戰，未來如何創新研發，這不僅是產業界的責任，學術界也要共同參與，尤其需要大量優質人才投入研發，來自學術界的能量更是關鍵；且預防勝於治療，而跨界、跨國與跨世代的合作，正是創新與改變的關鍵。透過這次與中山大學的「產學共創」，TICA VOICE（智聲）將進一步串聯台英雙方學術、產業與社會資源，促進健康長壽科技研發、生活創新設計與高齡社會的全方位支援系統，進一步擴大社會影響力。

英國NICA則為英國政府支持、設立於新堡大學（Newcastle University）的全球性研究中心，長年專注於高齡產業的AI創新與跨領域合作；其姊妹組織VoiceR為全球性公民參與平台，鼓勵民眾以實際生活經驗參與研究設計與政策倡議，推動健康老化與長壽社會之全球對話。國際創新長壽社企公司已獲得NICA與VoiceR的獨家授權，在台灣導入其AI生成應用技術，用以蒐集民眾觀點並自動生成趨勢報告，協助政府與企業洞察長壽社會的未來需求。

未來三方將持續深化合作，在智慧健康、AI應用、長壽城市設計等面向推動研究與實踐，共同為「健康長壽的智慧社會」奠定基礎，讓台灣成為亞洲推動健康老化與長壽創新的重要樞紐。