中山大學攜手吉勝堂 傳承八家將文化

記者孫建屏／高雄報導

國立中山大學中國文學系今年再次以「家將」為主題，開設「將樣青春：2025家將文化體驗課2.0」，帶領學生探究民間信仰裡不同脈絡的塗面扮神將文化，除了解家將的藝陣特色，更實際粉墨登場、開臉出軍，進而對獨具魅力的臺灣家將文化有更深入的認識和了解。

課程教師、中山大學中文系副教授羅景文指出，八家將有時被大眾去脈絡化地賦予負面刻板印象，不僅模糊了家將在民間信仰中扮演的神聖角色，也使年輕世代難以理解其背後的文化根源與歷史價值。此一課程破除家將刻板印象，深入解析家將門派、角色、神將乩文化，以及出陣儀式與禁忌，學生也實際體驗家將陣法與腳步、解析傳承百年的臉譜，並實際出軍。

課程中，共同授課教師李佩儒介紹吉字輩臉譜特色，學生親手在面具上繪製臉譜，吉慶堂畫師黃柏于、周家豪則協助完成「開臉」儀式，讓學生體驗家將文化的入門儀式。師生並移師至地嶽殿，由李佩儒帶領學生參觀殿內供奉的諸神、講解出軍前的準備工作，包括穿著草鞋、整理神將服飾與所執法器等。

特別的是，此次課程有著「少年入將舘」傳承意味，由曾於2023年參加體驗課程、後來加入吉勝堂的中山大學教育所學生許維晨、電機系碩士生李定諺擔任助理教練，與吉勝堂年輕一輩教練孫宇圻一同帶領學員學習家將步伐。學生完成「四星」陣法的練習，並於地嶽殿及吉勝堂諸神面前操演，展現課程成果與文化傳承的意義。

參加課程學生除來自中山大學各系所，以及吸引許多外校對於家將體驗有興趣之人士前來旁聽外，也有基督徒打破宗教藩籬親身體驗，最後修課師生共17位成員一同穿上家將神袍、畫上臉譜，驗收課程成

果。

按照正式出軍流程，由吉勝堂八家將資深教練與年輕成員擔任督陣與顧將人員，教練黃柏于帶隊，參拜完地嶽殿眾神後，再沿著愛河岸邊的溫王廟、朝后宮、三聖殿、慈仁宮等4間地方廟宇拜廟參禮，最後回到地嶽殿進行「下馬」的儀式，圓滿完成此次的體驗課程。

馬來西亞籍的中山大學中文系大四生吳楚瑤因熱愛民俗而修課，她認為現代趨勢為AI數位方向，有時候單從網路上看到的資料沒辦法感受到這種傳統、親身體驗的熱忱，直呼扮演武差的身分轉換很「酷」。曾研究過家將文化的高師大國文博士林怡君提到，傳統廟宇或家將對於女性而言較為禁忌，課程開放女性參與體驗相當難能可貴，吸引她特別跨校參與，也十分肯定實際扮演和出軍能深化對吉字輩將團的理解。

羅景文表示，歡迎更多人共襄盛舉，期盼未來能與更多優質宮廟合作，引領學子珍視並投入守護臺灣傳統文化的行列。

