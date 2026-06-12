中山大學攜手衛武營打造《自由狂想》音樂盛宴 為高雄帶來零距離的音樂體驗

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國際知名樂團荷蘭鹿特丹愛樂管絃樂團首度走進校園舉辦推廣演出！在衛武營國家藝術文化中心主辦、國立中山大學協辦，以及樂團精心規劃下，共同推出《自由狂想》鹿特丹愛樂銅管樂團音樂會，為中山大學師生及高雄地區學校帶來難得一見的國際級音樂交流盛事；這次演出免費開放全國國小至高中職學校報名參加，更由樂團首席指揮暨藝術總監拉哈夫‧沙尼（Lahav Shani）親自擔綱鋼琴演奏，展現世界級音樂家的非凡魅力。(見圖)

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衛武營國家藝術文化中心今(十二)日說明，該中心長期致力於創造臺灣與國際頂尖樂團的交流機會，透過跨國合作為國內音樂欣賞、藝術教育及創作生態注入新的能量；這次鹿特丹愛樂再度受邀來臺演出，不僅延續雙方文化連結，更促成樂團首次深入校園，首選中山大學作為開啟國際藝術推廣的新里程碑。

除了校園推廣演出，人才培育亦是這次交流的核心亮點，衛武營規劃兩場大師班聚焦長笛與長號與愛樂者進行深度對談。六月十一日晚間，由長笛首席Juliette HUREL於衛武營排練室親自指導；六月十三日下午，則由長號首席Pierre VOLDERS協同Remko DE JAGER與Jeffrey KANT於高雄譜集共同授課。兩場大師班提供在地音樂學習者與國際名家近距離切磋的機會，在實際互動中拓展專業的藝術視野。

系列活動的另一焦點是將藝術帶入公共空間的驚喜安排，六月十三日下午四時三十分，衛武營演講廳將重磅推出首席指揮拉哈夫‧沙尼紀錄片《Be in the Moment》全球首映，帶領樂迷一窺沙尼與鹿特丹愛樂十年的合作歷程；緊接著在同日下午六時三十分，衛武營公共鋼琴區將迎來短暫而精采的快閃演出，沙尼和國際知名臺灣小提琴家黃俊文將於演出前空檔驚喜現身。

國立中山大學表示，這次承蒙衛武營國家藝術文化中心大力推薦與支持，榮幸成為衛武營首次邀請國際級樂團精選曲目進駐校園的重要合作夥伴，該活動不僅為校園帶來世界級藝文饗宴，也彰顯中山大學長期深耕藝術人文與國際文化交流的非凡意義。

代表中山大學出席音樂會的副校長兼代理醫學院院長許博欽教授指出，中山大學坐落於高雄哈瑪星，肩負連結港灣城市文化與國際交流的重要使命，這次鹿特丹愛樂來訪，象徵「哈瑪星的珍珠」與「鹿特丹的瑰寶」透過音樂相遇，不僅深化兩座港灣城市的文化連結，也展現學術與藝術交流的重要價值。他特別感謝衛武營擔任橋樑角色，促成這場難得的國際合作，讓中山大學有機會與世界頂尖樂團攜手推動藝術教育，也歡迎更多學校共同參與國際藝文交流。

許博欽副校長除在醫學專業領域表現卓著外，更是業餘小提琴好手，少年時參加台南市立管弦樂團，為當時最年輕的第一部正式團員；大學參加台大交響樂團，多次參加樂團巡迴公演，二○一三年與愛樂的校友創立台大EMBA弦樂社，長年支持藝術人文深耕校園，鼓勵師生參與各類型藝文活動培養校園人文素養與國際視野。

中山大學提到，透過這次合作，不僅讓師生近距離感受世界級音樂家的藝術魅力，更展現大學作為文化交流平台的重要角色；未來將持續深化與國內外藝文機構合作，推動藝術進入校園，打造兼具學術、文化與國際視野的優質學習環境。

《自由狂想》音樂會精選美國二十世紀經典作品，包括柯普蘭《平凡人的號角》、伯恩斯坦《西城故事》銅管樂組曲、巴伯《給弦樂團的慢板》改編版本、蓋希文《藍色狂想曲》，以及艾靈頓公爵經典作品《非搖擺不可》等；透過多元曲風與精湛編制，充分展現銅管合奏自由奔放且層次豐富的藝術表現力，引領觀眾感受銅管音樂跨越古典、爵士與流行元素的無限可能。

從校園演出、專業教學到打破舞台界線的公共快閃，這一系列的教育推廣活動具體實踐了衛武營「眾人藝術中心」的核心使命；透過與鹿特丹愛樂管絃樂團的深度合作，積極推廣藝術普及化，讓不同背景的群眾都能在場館各個角落與音樂對話，持續播下文化傳承的種子，讓藝術真正在每個人的日常中發芽。