中山大學攜手IBM推AI微學分課程 培育即戰力

（中央社記者林巧璉高雄23日電）國立中山大學攜手台灣IBM推出「AI新世代：從應用創新到未來職場力」微學分課程，以企業級AI技術與真實產業情境等，協助學生縮短學用落差，打造畢業即上線的即戰力。

中山大學今天透過新聞稿表示，生成式AI正快速改寫全球職場規則，從履歷篩選到工作流程，企業對「懂AI、會用AI」的人才需求愈來愈明確。為協助學生搶先掌握新世代職場所需關鍵能力，攜手台灣IBM推出AI微學分課程。

校方表示，課堂中也邀請IBM AI技術顧問與人力資源顧問擔任業師，從企業徵才實務出發，說明企業如何在招募流程中導入生成式AI，並以IBM自身的人才招募為例，分享AI如何協助撰寫精準的職缺描述（JD, Job Description）、快速比對履歷與職缺需求，並導入面試問答練習。

中山大學表示，課程一推出即吸引來自六個學院、橫跨大學部到博士班的學生踴躍選修。課後回饋中，不少學生直言這是「含金量最高」、「最能緩解求職焦慮」的通識實戰課，讓原本抽象的AI技術，轉化為與個人職涯高度相關的實用工具。

校方說明，此課程也結合校內跨領域師資共同授課，包括中山大學機械與機電工程學系副教授楊政融開設「機器學習與智慧製造應用」課程、海洋環境及工程學系教授李政賢開設「智慧海洋：AI驅動的海洋數據科學入門」課程，以及國際金融學院助理教授彭聰敏「watsonx.ai在量化金融的應用」，引導學生理解AI在各產業應用。

中山大學教務長歐淑珍說，透過「微學分」的彈性機制，得以快速導入如IBM等國際級企業資源，讓課程不僅教授技術本身，更著重於縮短「學用落差」，協助不同科系學生在短時間內掌握企業級AI的真實應用場景與職場運作邏輯，培育具備科技素養與跨域實作力的人才。

台灣IBM軟體事業群總經理陳孝綸表示，IBM期待透過與中山大學的深度合作，將企業級AI平台watsonx的技術能量帶入校園，培育能善用新科技並具備倫理素養的新世代人才，同時也協助校方將AI應用延伸至校務管理領域。

上課學生分享，課程最有收穫的是理解「AI如何參與招募決策」。IBM業師在課堂中揭露企業人資系統如何透過AI協助履歷審查與關鍵字媒合，修課後可重新調整履歷，精準放入技能關鍵字。

中山大學說明，為鼓勵學生跨域探索與自主學習，推動「微學分課程」制度，教師可依課程規劃需求，在正式課程之外申請開設微學分課程，學生可依自身興趣自由選擇課程累積學分。

如果以學分計算的話，每18小時認證為1學分，並可跨學期累計；學士班最多採計6學分、碩士班2學分，納入畢業學分採計。（編輯：黃名璽）1141223