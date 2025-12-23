中山大學攜手IBM 打造高含金量AI職涯課程
【記者 王雯玲／高雄 報導】生成式AI正快速改寫全球職場規則，從履歷篩選到工作流程，企業對「懂AI、會用AI」的人才需求愈來愈明確。為協助學生搶先掌握新世代職場所需關鍵能力，國立中山大學攜手台灣 IBM 推出「AI新世代：從應用創新到未來職場力」微學分課程，以企業級AI技術與真實產業情境為核心，帶領學生縮短學用落差，打造畢業即上線的即戰力。
課程內容涵蓋AI基礎概念與開發實作、產業應用案例及職涯力培養三大面向，系統性介紹IBM企業級AI平台watsonx.ai與watsonx Orchestrate等最新技術，協助學生建立完整AI素養。課堂中更邀請 IBM AI技術顧問與人力資源顧問擔任業師，從企業徵才實務出發，說明企業如何在招募流程中導入生成式AI，並以IBM自身的人才招募為例，分享AI如何協助撰寫精準的職缺描述（JD, Job Description）、快速比對履歷與職缺需求，甚至用於面試問答練習，讓學生一窺AI如何提升人資效率與決策品質。
課程一推出即吸引來自六個學院、橫跨大學部到博士班的學生踴躍選修。課後回饋中，不少學生直言這是「含金量最高」、「最能緩解求職焦慮」的通識實戰課，讓原本抽象的AI技術，轉化為與個人職涯高度相關的實用工具。
多數學生認為，課程最關鍵的收穫在於理解「AI如何參與招募決策」。IBM業師在課堂中揭露企業人資系統如何透過AI進行履歷貼標與關鍵字媒合，讓學生第一次站在「AI閱讀履歷」的視角重新檢視自我呈現方式。有學生分享，上課前撰寫履歷多半憑經驗與直覺，修課後才真正理解如何解析職缺描述、精準放入技能關鍵字，並以量化數據呈現成果，對即將踏入職場而言，是實質加分。
此外，課程對「人工智慧代理人（AI Agent）」發展趨勢的解析，也讓學生對未來職場樣貌有了更具體想像。課堂指出，2026年後的AI將不再只是被動回應指令的工具，而是能主動規劃、分工並執行任務的協作夥伴。這種對科技演進方向的前瞻理解，被學生視為課程最獨特、也最具長期價值的收穫。
本課程亦結合校內跨領域師資共同授課，包括中山大學機械與機電工程學系副教授楊政融開設「機器學習與智慧製造應用」課程、海洋環境及工程學系教授李政賢開設「智慧海洋：AI驅動的海洋數據科學入門」課程，以及國際金融學院助理教授彭聰敏「Watsonx.ai在量化金融的應用」，引導學生理解AI在智慧製造、海洋大數據與金融科技等不同場景中的實際應用，拓展跨域視野。
中山大學教務長歐淑珍指出，AI技術演進速度極快，傳統學期制課程往往難以及時回應產業需求。她表示，中山大學透過「微學分」的彈性機制，得以快速導入如IBM等國際級企業資源，讓課程不僅教授技術本身，更著重於縮短「學用落差」，協助不同科系學生在短時間內掌握企業級AI的真實應用場景與職場運作邏輯，培育具備科技素養與跨域實作力的人才。
台灣IBM軟體事業群總經理陳孝綸表示，IBM期待透過與中山大學的深度合作，將企業級AI平台 watsonx的技術能量帶入校園，培育能善用新科技並具備倫理素養的新世代人才，同時也協助校方將AI應用延伸至校務管理領域，共同探索高教與AI融合的更多可能。（圖／記者王雯玲翻攝）
其他人也在看
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 44
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 37
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 8 小時前 ・ 49
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 43
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 118
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 121
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 81
證實預謀犯罪！張文犯案前一天踩點畫面曝 佯稱「拍聖誕樹」想闖頂樓
本月19日，北市發生2起「隨機攻擊」案件，27歲嫌犯張文涉利用煙霧彈及汽油彈製造慌亂，之後持多把長短刀揮砍，於台北車站M7出口、捷運中山站、誠品南西店內攻擊民眾，造成4死11傷悲劇。事實上，張文於犯案前已計畫多時，警方破獲張文的平板電腦裡、雲端，詳細記載「犯案計劃書」，而就在19日犯案前一天，張文還前往誠品南西店「踩點」，顯見絕對是計畫已久的預謀犯案。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 8
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 3
MLB/傳道奇欲派冠軍教頭來台遊說！ 軟銀加價確定帶走徐若熙
日職福岡軟銀鷹昨（22日）宣布確定網羅味全龍王牌徐若熙加盟，如今有媒體報導，洛杉磯道奇不僅對徐若熙有興趣，甚至還打算派出總教練羅伯茲（Dave Roberts）及球隊高層來台灣搶人，但軟銀決定再加碼，最終成功搶到人。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 21
張文隨機殺人！ 狄鶯嘆台灣怎麼了：都是政治人物的錯
捷運台北車站、中山站19日發生恐怖的隨機殺人事件，造成4死11傷悲劇，其中也包含墜樓身亡的凶手張文。這起事件發生後震撼台灣社會，藝人狄鶯昨（22）日po文，感嘆「台灣到底怎麼了」，她也認為，千錯萬錯都是都是政治人物的錯，做奸犯科的人竟然沒有死刑。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 150
阿信重摔後發聲「我的腦袋沒摔壞」 揭補位朱孝天主因：這不是所有人最期待的畫面
「五月天」阿信昨（12╱22）與言承旭（Jerry）、吳建豪（Van Ness）、周渝民（仔仔）在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦「F✦FOREVER恆星之城」巡迴演唱會，他卻發生踩空跌落舞台的意外，今早他也在臉書發聲，還原補位朱孝天的原因，並報平安表示：「我的腦袋沒摔壞，你的時代也完好。」太報 ・ 3 小時前 ・ 25
福原愛宣布再婚懷孕！ 親曝「離婚江宏傑後才開始新戀情」
根據《女性Seven》獨家報導，福原愛在訪談中坦言，外界常對她說「第三胎應該沒什麼好緊張的吧」，但事實並非如此。她表示，這是自己首次在日本生產，無論是醫療制度或就醫流程，都與過去在台灣時的經驗截然不同，讓她一度感到不安與困惑。曾在奧運桌球女子團體賽中兩度奪牌的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 240
阿信演唱會跌落2米高舞台 親自發文「醫院檢查一切平安」
根據現場目擊者描述，阿信在靠近搖滾區觀眾時未察覺已接近舞台邊緣，突然踩空跌落舞台下方。意外發生後，離他最近吳建豪趕緊衝上前去關心，工作人員也迅速上前協助，觀眾驚訝尖叫，氣氛一度凝重。儘管手部見血，阿信展現敬業精神，在短暫休息後隨即回到舞台完成演出，獲得全...CTWANT ・ 5 小時前 ・ 53
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 19
入冬第2波冷氣團要來了！這天轉冷挾水氣凍台 粉專：濕冷感很要命
距離12月25日聖誕節只剩下2天，屆時的天氣狀況已經大致底定。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計25日清晨抵達，強度接近冷氣團，且挾帶水氣；2地很可能度過濕冷聖誕節，「下雨加成之下，那個濕冷感是很要命的」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
要變天了！全台最冷時段曝光 濕冷聖誕節「2地雨下最猛」
12月剩下沒幾天，首先將迎來聖誕節，接著就是跨年、元旦，不少民眾都安排好旅遊計畫，持續關注天氣發展情形。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，下波氣溫驟降時間，以及未來降雨情形。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2
壞膽固醇飆高！他沒吃藥「堅持做2事」 1個月後狂降50%
血液中壞膽固醇過高，恐增加心血管疾病風險。心臟內科醫師陳冠任分享，他的國中同學在38歲健檢時，發現壞膽固醇高達187mg/dL，由於不想吃藥，在醫師建議下，他每天運動30分鐘至1小時，飲食方面多攝取木耳、花椰菜等健康蔬菜，並以白肉為主，1個月後報告顯示，壞膽固醇降到90mg/dL。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 418
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 12 小時前 ・ 51