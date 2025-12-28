中山大學攜手IBM 推高含金量AI職涯課

生成式AI正快速改寫全球職場規則，從履歷篩選到工作流程，企業對「懂AI、會用AI」的人才需求愈來愈明確；為協助學生搶先掌握新世代職場所需關鍵能力，國立中山大學攜手台灣IBM推出「AI新世代：從應用創新到未來職場力」微學分課程，以企業級AI技術與真實產業情境為核心，帶領學生縮短學用落差，打造畢業即上線的即戰力。（見圖）

其課程內容涵蓋AI基礎概念與開發實作、產業應用案例及職涯力培養等三大面向，系統性介紹IBM企業級AI平台watsonx.ai與watsonx Orchestrate等最新技術，協助學生建立完整AI素養；課堂中更邀請IBM AI技術顧問與人力資源顧問擔任業師，從企業徵才實務出發，說明企業如何在招募流程中導入生成式AI，並以IBM自身的人才招募為例，分享AI如何協助撰寫精準的職缺描述（JD, Job Description）、快速比對履歷與職缺需求，甚至用於面試問答練習，讓學生一窺AI如何提升人資效率與決策品質。

該課程一推出即吸引來自六個學院、橫跨大學部到博士班的學生踴躍選修；課後回饋中，不少學生直言這是「含金量最高」、「最能緩解求職焦慮」的通識實戰課，讓原本抽象的AI技術，轉化為與個人職涯高度相關的實用工具。

此外，該課程對「人工智慧代理人（AI Agent）」發展趨勢的解析，也讓學生對未來職場樣貌有了更具體想像；課堂提到，二○二六年後的AI將不再只是被動回應指令的工具，而是能主動規劃、分工並執行任務的協作夥伴，這種對科技演進方向的前瞻理解，被學生視為課程最獨特、也最具長期價值的收穫。

中山大學教務長歐淑珍表示，AI技術演進速度極快，傳統學期制課程往往難以及時回應產業需求；中山大學透過「微學分」的彈性機制，得以快速導入如IBM等國際級企業資源，讓課程不僅教授技術本身，更著重於縮短「學用落差」，協助不同科系學生在短時間內掌握企業級AI的真實應用場景與職場運作邏輯，培育具備科技素養與跨域實作力的人才。

台灣IBM軟體事業群總經理陳孝綸指出，IBM期待透過與中山大學的深度合作，將企業級AI平台watsonx的技術能量帶入校園，培育能善用新科技並具備倫理素養的新世代人才，同時也協助校方將AI應用延伸至校務管理領域，共同探索高教與AI融合的更多可能。

該課程亦結合校內跨領域師資共同授課，包括中山大學機械與機電工程學系副教授楊政融開設「機器學習與智慧製造應用」課程、海洋環境及工程學系教授李政賢開設「智慧海洋：AI驅動的海洋數據科學入門」課程，以及國際金融學院助理教授彭聰敏「Watsonx.ai在量化金融的應用」，引導學生理解AI在智慧製造、海洋大數據與金融科技等不同場景中的實際應用，拓展跨域視野。