中山大學新型質子交換膜突破瓶頸 提升導電率助攻氫能發展

中山大學光電工程學系教授黃文堯(右)、張美濙(中)團隊研發新型質子交換膜。共同作者光電系博士生Abid Hussain(左)手持應用質子膜的燃料電池單電池。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕邁向2050淨零排放，氫能與燃料電池成為關鍵解方，但核心材料長期受限於高成本與效能瓶頸。國立中山大學光電工程學系教授黃文堯、張美濙團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，質子導電率較業界標準提升逾1倍，將有助於氫能產業的發展。

質子交換膜是燃料電池中的核心元件，功能就像「高速公路」，負責讓質子快速通過，同時阻隔電子與其他氣體，決定了整個系統的發電效率與穩定度。目前質子交換膜燃料電池(PEMFCs)業界普遍使用杜邦Nafion 211薄膜，但其在高溫環境下導電率下降、材料尺寸不穩定、合成製程複雜，加上成本高昂與降解過程可能產生有毒物質，使得應用發展受限。

廣告 廣告

黃文堯表示，要讓燃料電池真正走入交通、產業與日常生活，關鍵就在於打造一條「跑得更快、更穩定，且不污染環境的質子高速公路」。團隊經多次材料設計與實驗，成功研發出兩款新型質子交換膜SYS7–H與SYS7-L，並透過實測驗證性能。

研究結果顯示，SYS7–H與SYS7-L的質子導電率分別較Nafion 211提升102%與88%，代表質子移動速度大幅加快，電池的能量轉換效率與輸出功率同步提升，且具備優異的瞬間負載能力，在熱穩定性、機械韌性、尺寸穩定性與水分吸收行為等關鍵指標上，皆優於傳統材料，並兼具高效、低成本與無毒製程。

質子交換膜可應用於氫能車、半導體餘氫回收與大型儲能。黃文堯指出，半導體製程使用的EUV極紫外光曝光機需消耗大量氫氣，產生的廢氣多半直接排放，造成碳排放問題。透過質子交換膜技術，可有效回收廢氣中的餘氫並加以純化，重新用於燃料或電池系統，達到發電、發熱與減碳的多重效益。

在儲能應用上，新型質子交換膜亦可用於釩液流電池。相較鋰電池，釩液流電池如同大型儲水槽，能長時間儲存大量電力。黃文堯表示，北歐已廣泛將釩液流電池與太陽能系統搭配，儲存白天多餘電力並在用電高峰時釋放；未來台灣也可結合風能與再生能源，發展穩定的大型儲能系統。

這兩款新型質子交換膜的研發團隊已與企業展開產學合作，同時與氫能燃料電池產業鏈夥伴進行協作，目標於明年推動大規模商業化量產。

應用新型質子交換膜的燃料電池單電池。(記者許麗娟攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

週三就是「立春」！廖大乙：送走「破枯壞礙」迎好運

中部以北今低溫下探13度 明起回暖、週六再轉冷

北中部週一清晨有雨 週三明顯回暖到週五

63歲資深玉女歌手升格當阿嬤 突嗆林俊逸：站離我遠一點

