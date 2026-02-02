中山大學新型質子膜突破瓶頸 助攻氫能淨零碳排

國立中山大學光電工程學系教授黃文堯（右）、張美濙（中）團隊研發新型質子交換膜，研究成果獲登「國際氫能期刊」，共同作者光電系博士生Abid Hussain（左）手持應用質子膜的燃料電池單電池。 （記者王正平翻攝）

記者王正平／高雄報導

國立中山大學光電工程學系教授黃文堯、張美濙團隊研發新型質子交換膜，打造「只讓質子通行的高速公路」，使質子跑得更快；其質子導電率較業界標準杜邦Nafion 211提升逾一倍，兼具高效、低成本與無毒製程，可應用於氫能車、半導體餘氫回收與大型儲能，為氫能產業與淨零轉型鋪路。

質子交換膜是燃料電池中的核心元件，功能就像「高速公路」，負責讓質子快速通過，同時阻隔電子與其他氣體，決定了整個系統的發電效率與穩定度。目前質子交換膜燃料電池業界普遍使用杜邦Nafion 211薄膜，但其在高溫環境下導電率下降、材料尺寸不穩定、合成製程複雜，加上成本高昂與降解過程可能產生有毒物質，使得應用發展受限。

黃文堯指出，若要讓燃料電池真正走入交通、產業與日常生活，關鍵就在於打造一條「跑得更快、更穩定，且不汙染環境」的質子高速公路；團隊經多次材料設計與實驗，成功研發出兩款新型質子交換膜SYS7–H與SYS7-L，並透過實際測試驗證其性能。

研究結果顯示，SYS7–H與SYS7-L的質子導電率分別較Nafion 211提升一０二％與八十八％，代表質子移動速度大幅加快，電池的能量轉換效率與輸出功率同步提升，且具備優異的瞬間負載能力。

此外，兩款新型交換膜在熱穩定性、機械韌性、尺寸穩定性與水分吸收行為等關鍵指標上，皆優於傳統材料。更重要的是，其生產成本較低，且製程中不會產生任何有毒物質。

這兩款新型質子交換膜已引起業界高度關注，團隊已與欣緣科技股份有限公司展開產學合作，並布局部分專利，同時與威杰能源及創福新材料公司等氫能燃料電池產業鏈夥伴進行協作，目標於明年推動大規模商業化量產。