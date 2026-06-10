中山大學期末考斷電1小時！學生摸黑應試 停電原因成謎

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國立中山大學今（6/10）無預警停電1小時，適逢期末考週，部分教室瞬間陷入昏暗，不少學生只能摸黑應試。資料照。施書瑜攝



國立中山大學今（6/10）無預警停電1小時，適逢期末考週，部分教室瞬間陷入昏暗，不少學生只能摸黑應試；校方表示，校內高壓設備運作正常，未發現明顯故障情形，初步研判停電原因可能與外部供電電壓異常波動有關，不過台電則指出，此次停電為校方自有設備故障所致，並非台電供電系統異常；雙方說法不同，停電原因仍待釐清。

國立中山大學本週進入期末考週，今日上午10時42分校內突然大停電，部分正在進行考試的教室頓時一片漆黑，引發師生關注；校方立即啟動應變措施，並於上午11時38分恢復供電，停電影響時間近1小時。

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由於事發時，高雄地區天候陰雨，校內部分教室採光不佳，停電後燈光、空調及電腦設備均無法運作；有學生在社群平台發文表示，考試進行到一半突然停電，只能拿出手機開啟照明功能繼續作答。

中山大學表示，停電發生後已立即啟動校內應變機制，並掌握各教學單位及期末考試受影響情形，後續將由授課教師依實際狀況提供必要協助，以維護學生權益，經初步檢查，校內高壓設備運作正常，未發現明顯故障情形，停電原因可能與外部供電電壓異常波動有關。

不過，台電高雄區處則表示，經查此次停電為校方自有設備故障所致，並非台電供電系統異常。台電獲報後立即派員前往協助，待校方完成故障設備隔離後，已於上午11時35分恢復供電。

台電表示，後續將持續與校方保持聯繫，協助釐清停電原因及相關設備狀況，確保供電穩定。

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