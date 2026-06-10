中山大學期末考週遇停電 學生摸黑寫考卷

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中山大學本週期末考週，上午卻發生全校大停電，導致部分考試受影響。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕中山大學本週為期末考週，今(10)日上午10點42分學校突然大停電，不少教室在進行期末考試，導致部分採光不佳的教室陷入一片漆黑，學校雖立即啟動應變措施於11點38分恢復供電，但停電影響考試近1小時，校方也將交由個別老師依影響程度提供必要協助。

據了解，早上高雄因天氣陰雨綿綿，原本光線就不佳，中山大學校內大停電，導致教室燈光、空調及電腦設備等無法使用，尤其有些教室原本採光就不佳，因此陷入一片漆黑，有學生在社群平台發文指是用手機照明才寫完考卷。

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中山大學表示，停電原因仍由相關單位持續排查中。教學單位也已掌握期末考試受影響情形，將提供必要協助，以維護學生權益。

台電高雄區處則說明，這起停電事故經查為校方自有設備故障所致，非屬台電供電系統異常。台電獲報後立即派員協助了解現場情況，經校方隔離故障設備後，已於上午11時半多恢復供電。後續台電將持續與校方保持聯繫，並提供必要協助。

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