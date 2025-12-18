中山大學潑猴再進化！ 「拉桿」開門闖男宿舍 偷食留「黃金」

天還沒亮就聽到窸窸酥酥的聲音，起床察看，看到正在偷食物的猴子現行犯（圖／翻攝Threads___chn.27）

高雄中山大學常有猴子出沒，猴子的功夫是愈來愈厲害了，為了防猴，宿舍用拉桿的門，也用鐵製窗，可是猴子已經進化到開門戶，就有男生宿舍忘了上鎖，16號天還沒亮，猴子趁學生睡夢中潛入，開始搜刮食物，把房間弄得亂七八糟。

天還沒亮就聽到窸窸酥酥的聲音，起床察看，看到正在偷食物的猴子現行犯（圖／翻攝Threads___chn.27）

16日天還未亮時，中山大學男生宿舍內的一名學生被窸窸窣窣的聲音吵醒，發現有猴子正在偷食物。這名受害學生表示，猴子跳上去操作拉桿，直接把門打開進來了。猴子在宿舍內肆無忌憚地享用偷來的食物，甚至在桌椅上留下排泄物，前後僅花了五分鐘就造成一片狼藉，讓學生十分傻眼。

猴子吃飽喝足，還在桌椅留下了「黃金」，前後五分鐘，受害的學生好傻眼（圖／翻攝Threads___chn.27）

不只一個房間受害，其他宿舍也遭到猴子的搜刮。現場可見零食包裝全被拆開並丟在地上，書桌下倒出來的麥片粉灑得滿地，鐵罐子被敲開，房間被弄得亂七八糟。更令人氣憤的是，犯案猴子被拍到時仍站在窗外，悠哉地吃著搶走的餅乾，一副無所謂的樣子。

中山大學學生表示，猴子會到處排泄，學生只能認命地清理乾淨。另一名學生強調，門窗都必須鎖好，因為大家都知道這裡的猴子可能都有大學學歷了。還有學生提到，即使在夏天，為了防猴也不能開窗戶，只能依賴冷氣，因為紗窗也可能會被破壞。

別間受害，零食包裝全被拆，丟在地上，書桌下倒出來的麥片粉灑滿地，獼猴站在窗外，牠還悠哉吃著搶走的餅乾（圖／翻攝Threads_mk.weng0525）

事實上，校方一直強調校園內要注意猴子出沒，提醒學生身上不要帶食物和飲料。過去已有猴子破壞紗窗鑽進宿舍的案例，校方因此加裝了鐵製鈔窗作為防猴措施。然而，猴子的能力持續進化，現在已能伸手開窗，學生一不小心忘了上鎖，就會讓這些潑猴有機可乘，造成宿舍杯盤狼籍的慘況。

