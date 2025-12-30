中山大學疑似麻疹個案檢驗陰性 233接觸者解除健康監測

高市衛生局指出，中山大學疑似麻疹案檢驗為陰性，匡列233人已全數解除監測。（本報資料照片）

高雄市中山大學日前通報校內實驗室出現疑似麻疹個案，高雄市政府衛生局預防性匡列233名接觸者進行健康監測；衛生局今（30）日表示，該名個案經疾病管制署綜合檢驗結果為「陰性排除」，確認非麻疹感染，原匡列對象已全數解除自主健康監測。

高雄市政府衛生局指出，該案於114年12月28日由醫院通報，個案為業務人員，12月18日出現咳嗽、流鼻水等症狀，28日下午就醫時因臨床評估疑似麻疹而通報，衛生局隨即依防疫規定進行疫調，並針對個案曾出入的中山大學實驗室及相關場域，匡列校內人員、校外參與教育訓練者等共233人列為接觸者。

針對外界質疑校園出現麻疹群聚及疫情控管疏失，衛生局強調，麻疹為高度傳染性疾病，在可傳染期間，若曾與疑似個案同處封閉空間，無論接觸時間長短，皆需列為接觸者觀察，相關匡列屬於預防性措施，並不代表確診或疫情擴散。

衛生局表示，該名個案檢體已送交疾病管制署檢驗，今（30）日綜合檢驗結果出爐，確認為陰性排除，未發現麻疹感染情形，校園亦無群聚事件，原匡列的233名接觸者已全數解除自主健康監測。

依據疾病管制署統計，今年全國累計通報疑似麻疹1217例，高雄市通報214例；全國確診53例，其中境外移入34例、本土19例，高雄市僅4例境外移入，至今無本土確診案例。

衛生局也提醒，民眾出入人潮密集或通風不良場所時，應落實呼吸道衛生與咳嗽禮節，必要時配戴口罩，如出現發燒、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史與接觸史，以利防疫。

