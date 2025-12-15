中山大學研發新型光觸媒技術助減碳 把二氧化碳變黃金

中山大學光電工程學系副教授李炫錫團隊研發新型光觸媒技術，可高效將二氧化碳轉化為一氧化碳，同時達減碳與產出再生能源，並登上國際知名頂尖期刊「化學工程」。(記者許麗娟攝)

〔記者許麗娟／高雄報導〕二氧化碳也能轉化成能源，國立中山大學光電工程學系副教授李炫錫研究團隊研發新型光觸媒技術，精確調控合成出Z型異質結構，可高效將二氧化碳轉化為一氧化碳，同時達到減碳與產出再生能源雙重功效，把二氧化碳變黃金！

李炫錫指出，以光催化二氧化碳還原反應，被視為是解決能源危機與減緩氣候變遷的關鍵技術。提升光觸媒轉化效率的三大核心要素包括光吸收效率、電荷分離效率及表面氧化還原反應效率，而Z型異質結構能強化電荷分離效率與表面氧化還原反應效率，本次研究發現，若能同時導入介面工程、加上非對稱金屬配位中心，可使介面電荷遷移最佳化，並有效調控二氧化碳與中間體的吸附強度。

李炫錫團隊研發的催化劑克服了二氧化碳還原反應的限制，利用輔助水熱法將硫化鋅銦(ZnIn2S4)-xNy單層光觸媒與超薄苯功能化晶體石墨氮化碳(g-C3N4)奈米片耦合，製備出具化學鍵結的Z型異質結構奈米片複合材料，提供低阻抗的電荷傳輸路徑，其一氧化碳生成速率優於以石墨氮化碳為基底與以硫化鋅銦為基底的光觸媒。

此項光觸媒技術大幅降低材料成本，二氧化碳捕獲能力與電荷轉移效率100%，可望有效減緩碳排與全球暖化問題。研究成果登上國際知名頂尖期刊「化學工程」(Chemical Engineering Journal)。

中山大學光電工程學系副教授李炫錫與其實驗室研究團隊。(記者許麗娟攝)

