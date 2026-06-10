中山大學研究揭港區空汙隱憂 超細微粒與重金屬恐危害健康
全球航運業實施限硫政策後，船舶硫氧化物排放量大幅降低，但港區空氣品質問題並未因此完全解除。國立中山大學與美國加州大學柏克萊分校最新合作研究發現，即使使用超低硫燃油的船舶，在停靠港口期間仍會排放大量氮氧化物及含有重金屬的超細懸浮微粒，這些看不見的污染物可能深入人體肺部甚至進入血液循環，對健康造成潛在威脅。
↑圖說：國立中山大學氣膠科學研究中心、環境工程研究所團隊至高雄港大型工作船現場量測，了解船舶於超低硫燃料運作下的排放情形。（圖片來源：國立中山大學提供）
這項研究由中山大學氣膠科學研究中心主導，攜手美國加州大學柏克萊分校公共衛生學院共同完成，研究成果已刊登於國際環境科學期刊《Environmental Pollution》。研究團隊以高雄港三艘使用超低硫燃油的工作船為研究對象，在船舶靠泊運轉期間進行即時監測，深入分析排放氣體及懸浮微粒成分，同時評估可能衍生的健康風險。
研究結果顯示，超低硫燃油確實有效降低硫氧化物排放，但氮氧化物仍是船舶排放的重要污染來源。此外，船舶排放的粒狀污染物多屬直徑小於1微米的超細懸浮微粒（PM1），其尺寸遠小於一般可吸入性粒子，不易被人體呼吸道防禦機制阻擋，吸入後可能深入肺泡，甚至透過血液循環影響全身健康。
↑圖說：國立中山大學與美國加州大學柏克萊分校合作研究發現，停靠港口的船舶仍會排放大量氮氧化物以及含有重金屬的超細懸浮微粒，這些肉眼看不見的污染物可能深入肺部，甚至進入血液循環，對人體健康造成威脅。左起中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁、環境工程研究所教授彭彥彬、博士生簡伯諺。（圖片來源：國立中山大學提供）
研究團隊進一步分析發現，這些超細懸浮微粒中含有鐵、鈉、鋅、鈣及鉻等金屬元素，其中鉻被認為是最值得關注的健康風險來源。研究指出，鉻不僅可能增加致癌風險，也可能對人體造成其他健康危害，顯示即使全球限硫令上路多年，港區空氣污染問題仍存在不容忽視的挑戰。
研究團隊指出，目前世界各大港口正積極推動低硫燃油及岸電等減污措施，希望降低船舶排放對環境的影響。然而，針對船舶實際排放情形及健康風險進行現場量測的研究仍相當有限。
本研究通訊作者、中山大學環境工程研究所教授彭彥彬表示，這項研究是全球限硫令實施後，少數針對使用超低硫燃油船舶於實際靠泊條件下進行即時量測與健康風險評估的案例，可望成為未來港口空氣品質管理、船舶減污政策制定及健康風險評估的重要參考依據。
↑圖說：國立中山大學氣膠科學研究中心團隊成員合影。（圖片來源：國立中山大學提供）
中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁則表示，空氣是全民共享的公共資產，每個人都生活在同一片天空下，也共同承受空氣品質帶來的影響。研究團隊近年持續投入港區空污及健康風險相關研究，並提出「呼吸文明（Breathing Civilization）」倡議，希望從呼吸健康與環境永續的角度，重新思考人類社會與地球環境的未來發展。
王家蓁指出，未來團隊將持續推動「港口健康與呼吸城市倡議（Port Health & Breathing Cities Initiative）」，深化港區空氣品質、健康風險與永續治理等研究工作，期盼透過科學實證提供政策建議，打造更健康、安全且永續的城市生活環境。
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