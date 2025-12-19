中山大學研究鹿角珊瑚抗高溫 變身人體高階骨材

台灣因地形及周遭洋流，海保署統計台灣珊瑚種類佔了世界約三分之一，鹿角珊瑚就是其中一種。

中山大學研究團隊發現，鹿角珊瑚能成為高階骨材，因為它的骨骼結構高度接近人體海綿骨，還可以讓骨細胞穩定貼附並且成長，以骨折來說，在患部放入鹿角珊瑚骨材，可讓骨細胞貼附吸收骨材後，生成自身的骨頭。

中山大學海洋生物科技暨資源系特聘教授溫志宏說明，「利用人工養殖的方法去把牠放大的，而且這一個放大過程裡面，不管是在有光或是沒有光的環境下，都可以長得很好，進一步的把牠商業化的時候，那牠的來源就沒有比較生態上面的衝擊跟議題。」

廣告 廣告

團隊表示人工骨材通常以人、牛等動物骨為主，其次是已商用的珊瑚骨材產品，鹿角珊瑚可人工養殖、避免從海洋擷取資源，效能也比其它珊瑚骨材產品更能與人體骨細胞結合，團隊更研發出成本較低的高溫消毒法，避免日後植入人體時引發免疫反應。

中山大學生技醫藥所博士生張瓏表示，「裡面會有動物的有機物質，我們就是用高溫的部分，去去除這一部分有機物，讓我們的免疫反應比較沒有這麼劇烈。」

研究團隊中也有30年臨床經驗的骨科醫師，他認為鹿角珊瑚骨材，可降低使用哺乳類動物骨材跟人類出現同種間傳染疾病的風險。

屏基醫院骨科主治醫師簡言軒指出，「滅菌做得好，商業化行為我覺得是可以推展，因為牠是取之不盡，尤其是海洋出來的，沒什麼大的傳染疾病的考慮。」

全球氣候暖化等因素，珊瑚礁大量減少及白化，團隊從復育保育面向研究珊瑚，卻也找到海洋生態學的重要突破，讓台灣朝開發性能更優異的國產高階骨材再跨一步。