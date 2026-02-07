中山大學碩士班登場！1萬506人搶734名額 創低錄取率

中山大學碩士班考試登場。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

國立中山大學115學年度碩士班招生考試今（7）日登場，共52個碩士班招生，招收734人，1萬506人報考，較去年增加160人，總錄取率約6.99％，創下新低。今年最熱門的是工學院的電機工程學系碩士班甲組，招收8名，報名588人，錄取率最低僅1.36％；其次為乙組，招收6名，報名300人，錄取率2％；資訊工程學系碩士班甲組招收28名，報名1376人，錄取率2.03％，同時也是本次報考人數最多的班組。

中山大學表示，今年同樣設有高雄及台北考區，高雄考區設於道明高中與高雄高中，共2879名考生，台北考區設於臺灣大學校總區普通教學館、共同教學館、綜合教學館及新生教學館，共5841名考生，參加筆試考生共計8720名（部分系所無筆試）。

生物機電相關科系的陳姓考生經已成功考上中山的學長推薦，與同學共同衝刺中山電機系碩士班，一起應試的楊姓考生則是聽取師長建議報考；就讀電機科系的何姓考生提到，他所報名的電機碩甲組競爭十分激烈，但依然期待有機會在西子灣駕駛風帆；林姓考生則戰略式透過電機組別選擇提高錄取機會，「我一定要上！」希望未來有更多發展。

目前就讀商管科系的林姓考生選擇報考的是數位與永續金融研究所，他認為中山數金所很新因此嘗試報名；於彰化就讀電機科系的林姓考生大學期間對資工領域感興趣，且曾參與相關競賽有獲獎經歷，因此選擇報考中山大學資工系碩士班，未來想朝訊號與AI結合領域發展；同樣報考資工碩的范姓考生本身對資工興趣濃厚，同系的洪姓及朱姓考生則對資工發展前景看好，三人一同報考。

中山大學教務處表示，碩士班考試預定於3月10日17時公告錄取名單（筆試）及第一階段篩選名單，4月1日17時公告第二階段錄取名單（面試）。

