中山大學管理學院躍升 Eduniversal「五片棕櫚葉」最高榮譽 挺進全球頂尖菁英商學院

【記者張嘉誠／綜合報導】

國立中山大學管理學院於 2025 年 Eduniversal 全球商管學院評鑑中，正式從 四片棕櫚葉 躍升至最高等級的 五片棕櫚葉（5 Palmes of Excellence），名列全球頂尖菁英商學院行列。此項榮耀象徵中山管院在國際化、研究表現、產業連結、教育品質與全球聲望等關鍵面向全面達到國際最高標準。Eduniversal 之「棕櫚葉等級」為全球商學院的重要指標，五片棕櫚葉為其頂級評等，僅授予在世界舞台展現強大影響力的商學院。管院此次升階，意味著國立中山大學管理學院已在全球商管教育中站穩領先地位。

國立中山大學管理學院院長 林豪傑 表示：「從四片晉升五片，是中山管院的重要里程碑。這象徵中山管院不僅在台灣及亞洲具備卓越的領導地位，更已獲得全球商學教育界的高度肯定。未來我們將持續深化國際合作、強化研究品質、推動產學鏈結，並以全球視野培育下一代國際級管理人才。」

中山大學管理學院近年在國際化與研究能量方面成果斐然，包括：擴大雙聯學位與交換生計畫、提升國際教師與國際學生比例、推動跨國研究合作與高品質論文產出、建構成熟的海外實習與企業平台，校友在全球企業中展現卓越影響力。此次獲得五片棕櫚葉肯定，不僅反映國際社群對中山管院整體辦學的高度信任，也彰顯管院朝向世界級商學院持續邁進的決心。